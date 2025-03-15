Беспилотные такси должны выглядеть иначе, по его мнению.

Натиск конкурентов на рынке электромобилей заставил Tesla усилить риторику, связанную с внедрением автопилота и выпуском роботизированных такси Cybercab, презентация которых уже состоялась. В июне они должны в порядке эксперимента приступить к перевозкам пассажиров в Техасе. Бывший генеральный директор Waymo Джон Крафчик (John Krafcik) в интервью Manager Magazine признался, что считает всю концепцию роботизированного такси Tesla не совсем практичной и правдоподобной.

Источник изображения: Tesla

Во-первых, по его словам, настоящее роботакси должно выглядеть иначе, размещая на самых эффективных позициях датчики со вспомогательными системами их очистки. Tesla полагается в этом вопросе исключительно на камеры, и они устанавливаются достаточно скрытно, но об эффективной системе их очистки от грязи и пыли следовало бы подумать, особенно если Tesla намерена эксплуатировать такие такси в различных климатических зонах.

Во-вторых, сама форма кузова Tesla Cybercab не очень подходит для такси. Даже наличие подъёмных дверей не делает приземистое купе удобным для посадки и высадки пассажиров. Некоторые из них наверняка хотели бы не сгибаться при выходе и входе в машину. Впрочем, приземистый силуэт Cybercab призван улучшить аэродинамику и снизить затраты электроэнергии на перевозку клиентов.

В-третьих, Крафчик не уверен, что автопилот Tesla так уж хорошо адаптирован к условиям движения по загородным шоссе, где скорости значительно выше городских, а тормозной путь увеличивается. Внешних факторов, на которые должна реагировать автоматика, на шоссе меньше, но скорость реакции и достоверность распознавания угроз гораздо сильнее влияют на безопасность движения.