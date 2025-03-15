И будет производить человекоподобных роботов.

Основная часть новости на страницах Nikkei Asian Review посвящена растущей роли серверов для систем искусственного интеллекта в формировании совокупной выручки Foxconn. В этом году, по некоторым расчётам, компания будет получать от этого вида деятельности столько же, сколько от контрактной сборки потребительской электроники, включая смартфоны Apple iPhone. Тем не менее, разговор руководства с инвесторами коснулся и других тем.

Источник изображения: Foxconn

В частности, председатель совета директоров Foxconn Янг Лю (Young Liu) напомнил, что компания ещё пять лет назад взяла курс на развитие услуг в сфере робототехники. Она намерена сосредоточиться на промышленных роботах и медицинском оборудовании нового поколения, но человекоподобные роботы тоже окажутся в числе приоритетных направлений развития. Помимо поставок компонентов для них, она может освоить контрактную сборку таких роботов.

Попутно глава Foxconn заявил о намерениях компании в ближайшие месяц или два заключить соглашение о сотрудничестве в сфере электромобилей с одним из японских автопроизводителей. Хотя его имя не упоминается открыто, в потенциальном партнёре угадывается Nissan Motor. Тем более, что представители Foxconn ранее уже признавались, что не хотят покупать японского автопроизводителя, но настроены на сотрудничество с ним.