Но сначала ему придётся потратить $25 млн.

Новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), как напоминает CNBC, официально вступит в должность лишь 18 марта, тогда же он вернётся в состав совета директоров, который покинул в августе прошлого года на фоне конфликта с прошлым руководством компании. Уже определены параметры компенсационного пакета нового главы Intel, его базовая зарплата составит $1 млн в год.

Источник изображения: Intel

Достижение компанией определённых целей по финансовым показателям поднимет ежегодный доход нового генерального директора до $3 млн за счёт премии, а ещё ему полагается множество поощрений и стимулов в форме акций самой компании. Хотя Дип-Бу Тан и должен получить от работодателя «подъёмные» в размере $25 млн, он согласился потратить их на покупку в течение первых 30 дней работы на новом месте на покупку акций Intel. Их он не сможет продать на протяжении определённого времени.

Прочие поощрения в форме акций будут привязаны к динамике их курса в ближайшие три года, и если она будет положительной, Лип-Бу Тан за пять лет сможет дополнительно заработать до $66 млн. Если компанию за это время постигнет серьёзная реструктуризация, то выплаты главе корпорации будут ускорены.