Компания Blackview в честь годовщины с 17 по 26 марта на AliExpress снизит стоимость своего смартфона Blackview 328. Размер скидок на этот современный аппарат будет достигать 60%. Тогда же стартуют международные продажи таких продуктов, как защищённые смарт-часы W70 Pro, 12-дюймовый планшет MEGA 2 AI, смартфон SHARK 9 5G AI, защищённый телефон BV8200 AI и сверхлёгкий ноутбук AceBook 12.
Часы W70 Pro получили крупный ЖК-экран размером 2,01 дюйма, раму из аэрокосмического алюминия и программное обеспечение GOMORE AI для отслеживания более чем 100 спортивных режимов, состояния здоровья и анализа сна. С аккумулятором ёмкостью 900 мАч (более 20 дней работы), двухрежимным Bluetooth-вызовом, водонепроницаемостью IP68 (на глубине 10 м), встроенным компасом и ярким светодиодным фонариком он может пригодиться любителям бывать на природе.
Планшет MEGA 2 обладает экраном 12 дюймов 2K в сверхтонком корпусе толщиной 8 мм. Его инструменты редактирования изображений на основе ИИ (Magic Eraser, Sky Replacement и т. д.) помогут раскрыть творческие способности пользователей. Оптимизации ИИ повышают мощность, яркость и дают субтитры в реальном времени. Передняя камера 16 Мп и задняя 8 Мп с ИИ, Widevine L1 для потоковой передачи видео формата 1080p и защита глаз TÜV Rheinland отвечают за визуальные эффекты высокого качества. Хранилище объёмом 256 ГБ можно увеличить ещё на 2 ТБ картами памяти. Ёмкость аккумулятора 9000 мАч даёт 38 дней работы в режиме ожидания.
Смартфон SHARK 9 представялет собой мощный 5G ИИ-модуль для обработки изображений с основной камеры Samsung JN1 с разрешением 50 Мп. Поддерживается связывание пикселей 4 в 1 и двойная автофокусировка Super PD (0,01 с). Передняя ИИ-камера 8 Мп позволяет редактировать изображения. Аппарат получил процессор Unisoc T820 5G, 24 ГБ оперативной памяти (12 ГБ + 12 ГБ виртуальной), 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения картами до 2 ТБ), аккумулятор 5000 мАч, быструю зарядку 18 Вт и интеллектуальную частоту обновления 90 Гц для обеспечения плавной работы. Двойные стереодинамики Smart-PA усиливают эффект погружения. Смартфон доступен в цветах чёрный Starry Rock Black и синий Azure Wave Blue.
Защищённый телефон BV8200 получил вспомогательный экран размером 1,3 дюйма сзади и основной 6,5 дюйма 2,4K FHD+ спереди с частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5. Камера 50 Мп Samsung GN5 AI с оптической стабилизацией, передняя камера 32 Мп и сверхширокоугольная 13 Мп с макрообъективом обеспечивают профессиональный уровень фотографии.
Аппарат получил 36 ГБ памяти (12 ГБ + 24 ГБ виртуальной), 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения до 2 ТБ) и аккумулятор ёмкостью 8800 мАч, который даёт 888 часов работы в режиме ожидания, а также зарядку мощностью 45 Вт. Рейтинг IP68/IP69K, сертификация MIL-STD-810H и водонепроницаемость на глубине 1,5 м плюс защита от падений с высоты до 1,2 м делают его сверхпрочным.
Ноутбук AceBook 12 весит всего 1,6 кг при наличии экрана 16 дюймов FHD+ (соотношение экрана к корпусу 88%, сертифицирован TÜV Rheinland). Шарнир на 180°, два динамика Smart-PA и 3D-стереозвук означают увлекательный просмотр. Его стеклянная сенсорная панель площадью 106 см² отвечает за интуитивно понятную навигацию. Процессор Intel Core i5 12-го поколения с графикой Iris Plus, 16 ГБ памяти, PCIe SSD 512 ГБ (с возможностью расширения до 2 ТБ) и 7 разъёмов (USB-A 3.2, HDMI 2.0, выход 4K) делают ноутбук устройством для работы и развлечений.
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Ноутбук AceBook 12 на AliExpress