Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Blackview предложит смартфон Blackview 328 со скидкой и ряд других устройств
Blackview 328 в честь годовщины подешевеет на 60% на AliExpress

Компания Blackview в честь годовщины с 17 по 26 марта на AliExpress снизит стоимость своего смартфона Blackview 328. Размер скидок на этот современный аппарат будет достигать 60%. Тогда же стартуют международные продажи таких продуктов, как защищённые смарт-часы W70 Pro, 12-дюймовый планшет MEGA 2 AI, смартфон SHARK 9 5G AI, защищённый телефон BV8200 AI и сверхлёгкий ноутбук AceBook 12.



Часы W70 Pro получили крупный ЖК-экран размером 2,01 дюйма, раму из аэрокосмического алюминия и программное обеспечение GOMORE AI для отслеживания более чем 100 спортивных режимов, состояния здоровья и анализа сна. С аккумулятором ёмкостью 900 мАч (более 20 дней работы), двухрежимным Bluetooth-вызовом, водонепроницаемостью IP68 (на глубине 10 м), встроенным компасом и ярким светодиодным фонариком он может пригодиться любителям бывать на природе.



Планшет MEGA 2 обладает экраном 12 дюймов 2K в сверхтонком корпусе толщиной 8 мм. Его инструменты редактирования изображений на основе ИИ (Magic Eraser, Sky Replacement и т. д.) помогут раскрыть творческие способности пользователей. Оптимизации ИИ повышают мощность, яркость и дают субтитры в реальном времени. Передняя камера 16 Мп и задняя 8 Мп с ИИ, Widevine L1 для потоковой передачи видео формата 1080p и защита глаз TÜV Rheinland отвечают за визуальные эффекты высокого качества. Хранилище объёмом 256 ГБ можно увеличить ещё на 2 ТБ картами памяти. Ёмкость аккумулятора 9000 мАч даёт 38 дней работы в режиме ожидания.



Смартфон SHARK 9 представялет собой мощный 5G ИИ-модуль для обработки изображений с основной камеры Samsung JN1 с разрешением 50 Мп. Поддерживается связывание пикселей 4 в 1 и двойная автофокусировка Super PD (0,01 с). Передняя ИИ-камера 8 Мп позволяет редактировать изображения. Аппарат получил процессор Unisoc T820 5G, 24 ГБ оперативной памяти (12 ГБ + 12 ГБ виртуальной), 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения картами до 2 ТБ), аккумулятор 5000 мАч, быструю зарядку 18 Вт и интеллектуальную частоту обновления 90 Гц для обеспечения плавной работы. Двойные стереодинамики Smart-PA усиливают эффект погружения. Смартфон доступен в цветах чёрный Starry Rock Black и синий Azure Wave Blue.



Защищённый телефон BV8200 получил вспомогательный экран размером 1,3 дюйма сзади и основной 6,5 дюйма 2,4K FHD+ спереди с частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5. Камера 50 Мп Samsung GN5 AI с оптической стабилизацией, передняя камера 32 Мп и сверхширокоугольная 13 Мп с макрообъективом обеспечивают профессиональный уровень фотографии.

Аппарат получил 36 ГБ памяти (12 ГБ + 24 ГБ виртуальной), 256 ГБ хранилища (с возможностью расширения до 2 ТБ) и аккумулятор ёмкостью 8800 мАч, который даёт 888 часов работы в режиме ожидания, а также зарядку мощностью 45 Вт. Рейтинг IP68/IP69K, сертификация MIL-STD-810H и водонепроницаемость на глубине 1,5 м плюс защита от падений с высоты до 1,2 м делают его сверхпрочным.



Ноутбук AceBook 12 весит всего 1,6 кг при наличии экрана 16 дюймов FHD+ (соотношение экрана к корпусу 88%, сертифицирован TÜV Rheinland). Шарнир на 180°, два динамика Smart-PA и 3D-стереозвук означают увлекательный просмотр. Его стеклянная сенсорная панель площадью 106 см² отвечает за интуитивно понятную навигацию. Процессор Intel Core i5 12-го поколения с графикой Iris Plus, 16 ГБ памяти, PCIe SSD 512 ГБ (с возможностью расширения до 2 ТБ) и 7 разъёмов (USB-A 3.2, HDMI 2.0, выход 4K) делают ноутбук устройством для работы и развлечений.



Часы W70 Pro на AliExpress

Планшет MEGA 2 на AliExpress

Смартфон SHARK 9 на AliExpress

Защищённый телефон BV8200 на AliExpress

Ноутбук AceBook 12 на AliExpress
#blackview
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
19
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
28
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
71
Новый китайский истребитель шестого поколения «Белый император» не впечатлил ведущих экспертов
3
Microsoft готовит революцию с новыми консолями Xbox - разбираемся в последних утечках
13
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
30
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
54
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
10
Интересные факты о новом фильме «Электрический штат» и комментарии режиссера о роботах с душой
5
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
12

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
10:51
Следом за евгой полетят ну и земля стекловатой
MSI подтвердила отказ от выпуска видеокарт AMD Radeon RX 9000
Dark_Cloud
10:49
Физика пастернака? пастернака не читал, но осуждаю (с)
Вышел патч 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, исправлено более 1000 ошибок
Dark_Cloud
10:40
"в ближайшие недели компания планирует увеличить доступность видеокарт и стабилизировать цены на них." И ведь не соврал. Вот только "стабилизировать цены" и "привести цены в соответствие с MSRP" - не ...
NVIDIA сообщает о рекордных поставках видеокарт RTX 50 и обещает стабилизацию цен
Александр Рязанцев
10:37
Блин я 13 pro 5g купил из-за 200 мегапикселей 67w зарядки. Знал бы о 14 s купил его жене сразу .
Xiaomi тихо выпустила Redmi Note 14S
Dark_Cloud
10:34
Поставки ртх40 прекращены давно 0 х 2 = 0
NVIDIA сообщает о рекордных поставках видеокарт RTX 50 и обещает стабилизацию цен
Dark_Cloud
10:31
также забавно, что первое место (!) занимает продукт с 2,5 звездами, а седьмое - так вообще с одной интересно девки пляшут по четыре пляди в ряд
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
Игривый
10:27
Логично что господин Путин не будет отказываться от переговоров т.к. в случае продолжения войны нужно будет делать новую мобилизацию + плюс кубышка ФНБ уже практически пуста и средств в ней хватит тол...
Трамп рассчитывает получить ответ РФ по поводу перемирия с Украиной на следующей неделе
Dark_Cloud
10:23
Дальнейшие пояснения данному "рейтингу" нужны? надеюсь, нет хорошая попытка дэмедж-контроля, хуанита - но нет мы ведь и сами на сайт зайти можем, и мозг у нас тоже есть Кстате, там новость была, что...
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
Waramagedon
10:22
Клоуны, что сказать...
Минобороны Литвы подтвердило готовность рассмотреть размещение ядерного оружия на территории страны
Nvidia&Intel Hater
10:20
Он или гомосек или педофил,нормальные взрослые мужики в это не играют
Обзор игрового ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравнение с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем