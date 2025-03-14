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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти ОАЭ настроены на расширение доступа к ускорителям NVIDIA из США
И готовы взамен предложить инвестиции в американскую инфраструктуру ИИ.

По информации Bloomberg, на следующей неделе брат президента ОАЭ и советник по безопасности шейх Тахнун ибн Заид Аль Нахайян посетит США для встречи с представителями администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Одной из тем переговоров станет возможное расширение квот для ОАЭ на закупку ускорителей вычислений NVIDIA. Как известно, в последние дни своей работы предыдущее правительство США ввело дополнительные ограничения на поставку ускорителей за пределы страны, и ОАЭ не попали в список наиболее лояльных по отношению к США стран, которым положен практически неограниченный доступ к таким ускорителям.

Источник изображения: NVIDIA

В обмен на подобные послабления ОАЭ готовы увеличить инвестиции в вычислительную инфраструктуру на территории США. По крайней мере, арабская компания MGX уже вовлечена в реализацию проекта Stargate, который подразумевает затраты в размере сотен миллиардов долларов на строительство центров обработки данных в США. Нынешние экспортные ограничения практически лишают ОАЭ возможности закупить более 50 000 ускорителей NVIDIA за один раз без оформления специальной лицензии. Очевидно, у руководства ОАЭ есть более серьёзные амбиции в сфере ИИ, чем допускают к реализации действующие правила экспортного контроля США.

#nvidia #сша #искусственный интеллект #санкции #оаэ
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