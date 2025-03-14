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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla задерживает отгрузку пикапов Cybertruck клиентам из-за отваливающихся кузовных панелей
Тех самых, которые изначально должны были стать пуленепробиваемыми.

Спрос на электрические пикапы Tesla Cybertruck оказался ниже ожидаемого, но даже не столь многочисленным их покупателям приходится то и дело сталкиваться с неприятностями. Как сообщает Electrek со ссылкой на одно из сетевых сообществ владельцев Cybertruck, новым клиентам массово приходят уведомления о задержке с поставкой оплаченных ими машин.

Источник изображения: Tesla

Официально причина задержки не называется, но один из источников утверждает, что она связана с участившимися случаями произвольного отделения части внешней обшивки кузова. Как известно, пикап Cybertruck панелями из нержавеющей стали отделан только снаружи, сам силовой каркас кузова имеет классическую конструкцию. Поскольку внешние панели не несут особой нагрузки, их крепление к кузову оказалось недостаточно надёжным, как показывает практика эксплуатации. Некоторым очевидцам даже попадались экземпляры Cybertruck с посаженной на герметик передней панелью кузова, которая расположена ниже капота. Теперь у Cybertruck начали отделяться узкие панели, соединяющие грани крыши, ветрового стекла и боковые двери. Этот своего рода «плинтус» имеет немалую длину и приличную жёсткость, поэтому при отделении от кузова на ходу может причинить определённый ущерб окружающим. Пока Tesla не объявляла отзывную кампанию для устранения данного дефекта.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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