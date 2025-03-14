Она будет на 20% дешевле нынешней Tesla Model Y.

Агентство Reuters хоть и не было первым источником, рассказавшим о новейших планах Tesla, сделало оно это с достаточными подробностями и на английском языке, что способствует более широкому распространению новостей по сравнению с китайскими первоисточниками. Как ожидается, уже в этом году Tesla начнёт готовиться к запуску серийного производства своей самой доступной модели электромобиля, который состоится в Китае в следующем году.

Источник изображения: Tesla

Модель с условным обозначением E41, судя по всему, окажется более компактным по сравнению с Model Y кроссовером, который можно будет выпускать на тех же производственных линиях, что и нынешние модели. Себестоимость машины окажется на 20% ниже нынешней Model Y, поэтому запустив её в Китае в первую очередь, компания сможет попытаться удержать свои позиции на крупнейшем рынке электромобилей планеты. Выпуск новинки позже будет налажен в Европе и США, так что Китаем рынок сбыта не ограничится, просто он для компании является приоритетным.