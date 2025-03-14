Очередная хорошая новость от компании Ulefone: представлено её новейшее флагманское устройство Armor 30 Pro. Это защищённый смартфон, разработанный для удовлетворения всех требований любителей активного отдыха. Благодаря инновационному дизайну с двумя основными экранами Armor 30 Pro представляет собой больше, чем просто защищённый смартфон. Это универсальный инструмент, который адаптируется к динамичному образу жизни его обладателя.
Глобальный запуск серии Armor 30 Pro и Armor 28 Ultra 17 марта
Armor 30 Pro дебютирует по всему миру 17 марта вместе с долгожданной серией смартфонов Armor 28 Ultra. Этот двойной релиз символизирует приверженность Ulefone распространению передовых технологий и инновационного дизайна среди пользователей по всему миру.
Доступен на AliExpress и OZON по цене от $379,99
Armor 30 Pro будет доступен для приобретения на AliExpress и OZON. При стартовой цене всего $379,99 на AliExpress Armor 30 Pro имеет непревзойдённую ценность для устройства, оснащённого премиальными функциями.
Основные характеристики Armor 30 Pro
Armor 30 Pro получил уникальную конфигурацию с двумя основными экранами. Среди них передний экран размером 6,95 дюйма FHD+ с частотой обновления 120 Гц и 3,4-дюймовый задний экран — самый большой в своём роде среди смартфонов с плоским экраном. Этот инновационный дизайн расширяет функциональность, давая пользователям возможность управлять уведомлениями, вести фотосъёмку, прямые трансляции и многое другое, всё это с непревзойдённым удобством.
Armor 30 Pro создан, чтобы вынести работу в самом суровом окружении. Он имеет классы водонепроницаемости и пылезащиты IP68/IP69K, сертификат военного уровня MIL-STD-810H и защиту Corning Gorilla Glass 5 на обоих экранах. Кроме того, устройство обладает водонепроницаемым динамиком громкостью 118 дБ, работающим с применением технологии Infinite Halo 2.0. Это обеспечивает кристально чистый звук даже во влажном окружении или на улице.
Любители фотографии оценят усовершенствованную систему камер Armor 30 Pro. Здесь есть основная камера 50 Мп с большим сенсором размером 1/1,3 дюйма, инфракрасная камера ночного видения 64 Мп, поддерживаемая четырьмя инфракрасными светодиодами, сверхширокоугольный макрообъектив 50 Мп. Передняя камера 32 Мп, усовершенствованная алгоритмами искусственного интеллекта, обеспечивает селфи профессионального уровня и оптимизированное распознавание сцен.
Armor 30 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300X AI, произведённом на передовом техпроцессе 4 нм с движком NPU 655 AI. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ с помощью динамической памяти) и 512 ГБ хранилища (с возможностью расширения до 2 ТБ) Armor 30 Pro приносит бесперебойную многозадачную работу и достаточно места для всех ваших данных. Он также поддерживает подключение 5G, позволяя получать максимально быстрый доступ в сеть.
Ulefone Armor 30 Pro будет доступен для покупки с 17 марта на AliExpress и OZON по стартовой цене $379,99. Этот инновационный смартфон разработан для соответствия требованиям современной жизни, предлагая пользователям универсальное, прочное и высокопроизводительное мобильное устройство и открывая новые возможности.