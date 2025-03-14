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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году Apple AirPods научатся на лету переводить иностранную речь
После выхода iOS 19.

По информации Bloomberg, в текущем году реализует функцию, которую конкуренты уже давно предлагают пользователям своих беспроводных наушников, а именно — возможность в масштабе реального времени переводить иностранную речь на нужный язык. AirPods получат такую функцию до конца текущего года, но для работы с ней им потребуется устройство на основе iOS 19.

Источник изображения: Apple

Чаще всего это будет сопряжённый с наушниками iPhone, он будет задействован при обратном переводе высказываний пользователя в сторону собеседника. Наушники при помощи встроенного микрофона будут передавать речевую информацию на iPhone, где она будет переводиться на нужный язык, а затем будет синтезироваться речь и выводиться через динамики смартфона. Надо сказать, Google пыталась подобную функцию внедрить ещё в 2017 году, поэтому Apple в этой сфере рискует считаться догоняющей. Возможно, отставание будет компенсировано качеством работы данной функции, которая довольно полезна для владельцев техники Apple, не владеющих иностранными языками.

#apple #apple iphone #airpods
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