Но прогнозы аналитиков не столь однозначны.

Даже до конца не понимая стратегический курс нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), как отмечает Reuters, инвесторы в целом одобрили его назначение, вызвав рост курса акций компании в четверг почти на 15%. Для эмитента, который за предыдущие пять лет растерял около 60% капитализации, это весьма серьёзный рост.

Источник изображения: Intel

Аналитики TD Cowen отмечают, что Тан обладает глубокими связями с представителями отрасли и большим опытом работы. Формально он вступит в должность на следующей неделе, три предшествующих месяца Intel оставалась без генерального директора. Прежде чем покинуть совет директоров в августе прошлого года, её новый руководитель провёл в соответствующей должности около двух лет. Этот опыт тоже ему пригодится на посту генерального директора.

Более десяти лет Лип-Бу Тан руководил разработчиком программного обеспечения для проектирования чипов Cadence Design Systems, поэтому представители инвесторского сообщества верят в его способность привлечь новые заказы на предприятия Intel. Некоторые аналитики считают, что одного этого назначения не будет достаточно для превращения Intel в серьёзного игрока на рынке контрактных услуг по производству чипов. Кроме того, компания должна навёрстывать упущенное в сегменте ускорителей для систем искусственного интеллекта, и эта задача представляется не менее важной.