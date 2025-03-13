Ещё в прошлом полугодии ситуация стала тревожной.

С одной стороны, руководство AMD с радостью рассказывает слушателям трансляций с мероприятий для инвесторов о том, что её процессоры Ryzen новейшего поколения распродаются в розничных сетях по всему миру с фантастической скоростью. С другой стороны, представители Citi в своей аналитической записке сообщают, что на рынке наблюдается несоответствие между количеством отгруженных центральных процессоров и готовых ПК на их основе. Создаётся опасность накопления излишков этих самых процессоров.

Источник изображения: Intel

В прошлом полугодии объёмы поставок центральных процессоров выросли более чем на 10%, тогда как объёмы поставок ПК выросли только на 5-6 %. В первом квартале объёмы поставок ноутбуков сократятся последовательно только на 10%, тогда как сезонной нормой является снижение на 14%. По итогам всего текущего года объёмы поставок ПК могут вырасти на 4%. Если производители процессоров будут наращивать объёмы поставок собственной продукции опережающими темпами, рынок может столкнуться с перенасыщением.