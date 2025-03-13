Пока одни аналитики обсуждают возможное влияние на бизнес Intel назначение нового генерального директора, другие пытаются разобраться в слухах о намерениях TSMC создать совместное предприятие с крупными клиентами Intel для операционного управления её американскими производственными мощностями. Представители Wolfe Research убеждены, что такое партнёрство сулит Intel немало выгод.
Аналитики считают, что своими собственными заказами Intel производственные мощности загрузить не сможет. В этом смысле сотрудничество с TSMC стало бы оптимальным решением проблемы, хотя в переходный период у компании и могут возникнуть сложности с адаптацией техпроцессов Intel к потребностям внешних клиентов. Кроме того, сотрудничество с TSMC может затрагивать интересы старых партнёров Intel, ведь часть своих предприятий в США и Ирландии она уже пыталась финансировать за чужой счёт. Под вопросом остаётся и схема сотрудничества Intel с TSMC, ведь если совместное предприятие будет выпускать продукцию для нужд первой из них, ключевой заказчик может столкнуться с необходимостью гарантированного выкупа своих изделий.