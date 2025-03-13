Оно поможет оптимально загрузить мощности компании заказами.

Пока одни аналитики обсуждают возможное влияние на бизнес Intel назначение нового генерального директора, другие пытаются разобраться в слухах о намерениях TSMC создать совместное предприятие с крупными клиентами Intel для операционного управления её американскими производственными мощностями. Представители Wolfe Research убеждены, что такое партнёрство сулит Intel немало выгод.

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Аналитики считают, что своими собственными заказами Intel производственные мощности загрузить не сможет. В этом смысле сотрудничество с TSMC стало бы оптимальным решением проблемы, хотя в переходный период у компании и могут возникнуть сложности с адаптацией техпроцессов Intel к потребностям внешних клиентов. Кроме того, сотрудничество с TSMC может затрагивать интересы старых партнёров Intel, ведь часть своих предприятий в США и Ирландии она уже пыталась финансировать за чужой счёт. Под вопросом остаётся и схема сотрудничества Intel с TSMC, ведь если совместное предприятие будет выпускать продукцию для нужд первой из них, ключевой заказчик может столкнуться с необходимостью гарантированного выкупа своих изделий.