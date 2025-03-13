Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Совместное предприятие с TSMC стало бы для Intel хорошей сделкой, считают эксперты
Оно поможет оптимально загрузить мощности компании заказами.

Пока одни аналитики обсуждают возможное влияние на бизнес Intel назначение нового генерального директора, другие пытаются разобраться в слухах о намерениях TSMC создать совместное предприятие с крупными клиентами Intel для операционного управления её американскими производственными мощностями. Представители Wolfe Research убеждены, что такое партнёрство сулит Intel немало выгод.

Источник изображения: Intel

Аналитики считают, что своими собственными заказами Intel производственные мощности загрузить не сможет. В этом смысле сотрудничество с TSMC стало бы оптимальным решением проблемы, хотя в переходный период у компании и могут возникнуть сложности с адаптацией техпроцессов Intel к потребностям внешних клиентов. Кроме того, сотрудничество с TSMC может затрагивать интересы старых партнёров Intel, ведь часть своих предприятий в США и Ирландии она уже пыталась финансировать за чужой счёт. Под вопросом остаётся и схема сотрудничества Intel с TSMC, ведь если совместное предприятие будет выпускать продукцию для нужд первой из них, ключевой заказчик может столкнуться с необходимостью гарантированного выкупа своих изделий.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc #совместное предприятие
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
112
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
41
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
37
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
221
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
26
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
27
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
1
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
26
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
29
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
1

Сейчас обсуждают

dimasoid1970
09:27
-Как утверждает Трамп, те «вещи, которые можно сделать, которые будут неприятными в финансовом смысле», окажутся разрушительными для России.- Чего он там разрушить то собрался? Букашка забугорный!)))
В ООН предупредили о гуманитарной катастрофе из-за прекращения иностранной помощи США
Диман
09:25
Если вы бездомный то купите дом (с)
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
Алекс Федор
09:23
Дуракам лучше на интел иначе они все СВОИ проблемы будут списывать на амуде
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Диман
09:20
По-моему хорошая карта получилась. Ну не обогнала 5090 у нее такого и не было в планах) керогазы по 5 тыщ баксов пускай Буратины покупают. 5070ти дороже и даже всеравно где то умудряется проигры...
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
informator
09:20
Скорее обида что красные карты худо-бедно есть в продаже а зеленых нет, Производительность уже второстепенна, просер зеленых очевиден, кто фанател курткой и поклонялся ей сейчас негодуют.
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
Psychedelic
09:12
Неужели кто то читает эти высеры
Куда пропали видеокарты NVIDIA, и почему геймерам остаётся надеяться только на Лизу Су и AMD
Сергей Курский
09:09
Записал несколько Blu-ray (BD-R) дисков по 25 гб, диски были видно дешёвые и не качественные и усё нажитое нечестным путём пропало спустя 3-5 лет.
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
marketch
09:06
У нас в г.Чебоксары, мост 200м реконструировать будут по половинкам (чтобы движение сохранить) 2 года! Ужасные пробки в городе из-за этого. А тут 530км с мостами за 2 года. У нас походу решили поиздев...
Тихоокеанскую дорогу продлят в северо-западном направлении вплоть до Енисея
informator
09:03
которая принадлежит теперь китайцам
В конце февраля в России официально стартовали продажи автомобилей KGM Tivoli, Korando и Torres
Roditch
08:54
За 30к выбор небольшой: 3060 12ГБ и RX 7600 8ГБ. Если материнская плата и процессор поддерживают PCI-E 4.0 можно ещё 4060 посмотреть. Что-то производительнее можно взять только на вторичном рынке. Но...
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем