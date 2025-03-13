Злоумышленник поплатился за нарушение закона ещё до своей поимки.

На страницах сайта Electrek появилась история, напоминающая об опасности незаконной деятельности, связанной с поджигательством. В Южной Каролине на одной из зарядных станций Tesla неустановленным лицом был осуществлён поджог, в результате которого пострадали три поста зарядки. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание, но три зарядных поста были повреждены и отключены.

Источник изображения: Tesla

Самое интересное, что свидетели произошедшего упоминают о возгорании одежды на подозреваемом в поджоге. Смастерив так называемые «коктейли Молотова» из пивных бутылок, он пролил горящую жидкость себе на спину во время их забрасывания. Одежда на подозреваемом вспыхнула, но его личность пока не установлена, поэтому нельзя судить и о степени возможного ущерба его здоровью. Инициатор поджога написал на асфальте перед зарядной станцией при помощи баллона с краской лозунги, оскорбляющие Трампа и выражающие поддержку Украины.