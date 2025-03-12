Чиновники при этом заинтересованы в снижении нагрузки на бюджет страны.

Основанной в августе 2022 года японской компании Rapidus, как отмечает Nikkei Asian Review, уже удалось привлечь около $6,23 млрд государственных инвестиций на строительство предприятия по контрактному производству 2-нм чипов с использованием технологий, разработанных американской корпорацией IBM.

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При этом поддержка молодого японского производителя со стороны частного сектора экономики очевидным образом хромает, как отмечают источники. Восемь учредителей в лице крупных частных японских компаний до сих пор вложили в капитал Rapidus не более $50 млн. В следующем фискальном году власти Японии намерены инвестировать в Rapidus ещё $673 млн, вырученные от продажи своей доли в одном из банков, но одновременно ведётся работа по привлечению пропорциональных инвестиций в капитал Rapidus со стороны акционеров. Представители японского бизнес-сообщества в частной беседе пояснили Nikkei, что вкладывать средства в молодую компанию, которая ставит перед собой амбициозные цели, но по факту ещё не выпустила ни одного продукта, готовы немногие. Чиновникам придётся приложить немало усилий, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мёртвой точки.

По приблизительным оценкам, Rapidus потребуется ещё не менее $27 млрд, чтобы приступить к массовому производству 2-нм чипов. Власти Японии выражают заинтересованность в том, чтобы у Rapidus всё получилось, но не готовы тащить финансирование компании преимущественно за счёт государственных средств. Тем более, что среди японских парламентариев уже растёт количество недовольных подобным субсидированием частной компании с неясными перспективами.