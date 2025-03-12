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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC предложила спасать Intel всем миром
Американским, надо понимать.

Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, ещё до объявления о намерениях построить в США пять новых предприятий тайваньская TSMC начала переговоры с Intel и её крупными клиентами о возможности создания совместного предприятия, под контроль которого перейдут производственные активы американского гиганта. Сама TSMC претендует в этом СП не более чем на 50%, остальное должны поделить между собой американские разработчики чипов, заинтересованные в получении своей продукции от Intel.

Источник изображения: Samsung Electronics

Подобный план спасения Intel позволит усыпить бдительность американских властей, поскольку Трамп уже намекал, что не готов передать производственные мощности Intel в руки иностранных инвесторов. AMD, NVIDIA, Broadcom и Qualcomm привлечены к переговорам в качестве компаньонов TSMC. Последняя также настаивает, чтобы все акционеры СП были заинтересованы в использовании передовой литографии Intel. Отдельно сообщается, что Qualcomm пыталась купить связанную с разработкой процессоров часть бизнеса Intel, но получила отказ, поскольку руководство компании не желает её дробить по такому признаку. Совет директоров Intel не был един в своей оценке идеи создания СП с компанией TSMC, у неё нашлись и противники, как отмечает Reuters.

#amd #intel #nvidia #сша #tsmc #qualcomm #broadcom #переговоры #совместное предприятие
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