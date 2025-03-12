И передал её сотрудникам Белого дома.

Общность политических взглядов нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) в очередной раз была подчёркнута реализованными первым из них намерениями купить электромобиль соответствующей марки. Вчера американский президент выбрал из нескольких доставленных к Белому дому экземпляров красную Tesla Model S, купив её, но отказавшись от личного пользования в силу ограничений в сфере безопасности. Действующего президента США не пускают за руль вне контролируемых службой безопасности периметров, поэтому Трамп обещал передать купленную им Tesla Model S, как отмечает Electrek, в пользование кому-то из сотрудников Белого дома.

Источник изображения: Electrek

Примечательно, что на этапе своей предвыборной кампании Трамп не стеснялся называть электромобили Tesla «бесполезными», но альянс с руководителем одноимённой компании заставил его сменить риторику. Для своего публичного выступления по поводу данного приобретения Трамп даже использовал своего рода «шпаргалку», в которой были приведены цены на различные версии электромобилей Tesla, а также утверждалось, что «на всех машинах можно включить автопилот» за доплату.