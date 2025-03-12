В продажу машина поступит в середине этого года.

В июле этого года компания Li Auto (Lixiang) обещает вывести на рынок кроссовер i8, который станет первым в её истории «чистокровным» электромобилем с этим типом кузова. Электрическим первенцем марки принято считать минивэн Mega, но он в силу специфики своих потребительских качеств и высокой цены пока смог разойтись тиражом не более 13 000 экземпляров, что для китайского рынка капля в море. По информации CnEVPost, автопроизводитель на этой неделе признался, что прототипы Li i8 на протяжении двух лет проходили тестирования в 300 городах Китая, в общей сложности проехав за это время 8 млн км. Этой дистанции достаточно, чтобы обогнуть земной шар 200 раз.

Источник изображения: Li Auto, WeChat

Испытания проводились в различных климатических и дорожных условиях, предусматривающих более 4000 сценариев и контроль более 1200 параметров. С десятого марта география тестирования Li i8 внутри Китая расширится. Предоставленное производителем фото в очередной раз доказывает, что дизайнеры постарались максимально оптимизировать форму кузова с точки зрения аэродинамики, поскольку это сильно влияет на расход энергии электромобиля в движении. Перед тем, как на рынок в июле выйдет кроссовер Li i8, в мае компания в очередной раз обновит свои последовательные гибриды в части систем активной помощи водителю.