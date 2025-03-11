К 2032 году, как считают представители ассоциации SIA.

Если угрозам Трампа по сворачиванию субсидирования национальной полупроводниковой отрасли США по так называемому «Закону о чипах» суждено сбыться, как отмечает Bloomberg, то местная промышленность вряд ли сможет серьёзно увеличить свою долю на мировом рынке. При поддержке субсидий американские производители чипов могли бы утроить их выпуск к 2032 году, по мнению представителей ассоциации SIA, и занять при этом 14% мирового рынка против нынешних 10%.

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Если же Трамп обрубит субсидии, то доля США в мировом объёме производства чипов может сократиться до 8%. При этом следует понимать, что не субсидии как таковые способны оказать основную поддержку компаниям, строящим предприятия по выпуску чипов в США. Как правило, безвозвратных субсидий хватит на покрытие от 10 до 15 % затрат на реализацию проекта. Основным стимулом к строительству предприятий станет налоговый вычет в размере 25%, предоставляемый на всю сумму капитальных затрат. По некоторым оценкам, бюджету США подобные налоговые вычеты могут стоить до $85 млрд недополученной выручки.

До 75% средств, выделенных на поддержку по «Закону о чипах», получат четыре компании: Intel, TSMC, Samsung и Micron. Первая из них может рассчитывать на самые крупные субсидии, но дела у неё сейчас обстоят не очень. Samsung тоже может отказаться от строительства новых предприятий в Техасе, а вот TSMC готова строить свои в Аризоне даже при отсутствии поддержки со стороны американских властей. Её затраты в этом регионе окупятся будущим спросом на услуги компании, как считает руководство.