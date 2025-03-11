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Новости Hardware Алексей Сычёв
Mercedes-Benz тестирует свои электрические минивэны на новой платформе в условиях Арктики
На крайний случай припасён большой морозильник.

Наступление календарной зимы ещё не означает, что вся территория Северного полушария моментально освободилась от снежного покрова и радует положительными температурами по шкале Цельсия. Компания Mercedes-Benz сочла возможным заявить, что будет тестировать прототипы своих новых электрических минивэнов на платформе VAN.EA в условиях скандинавской зимы, для чего отправила их на несколько недель в Швецию.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Помимо скольких дорог, машины будут испытываться морозами до минус 30 градусов по шкале Цельсия. Если необходимые условия не будут созданы природой, то на полигоне имеется климатическая камера, способная создать необходимую температуру. Ледяная трасса также поддерживается в необходимом состоянии. На ней инженеры Mercedes-Benz будут оттачивать управляемость электрических минивэнов, которые могут оснащаться системой полного привода, продвинутой подвеской и подруливающими колёсами на задней оси.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Технические характеристики машин на новой платформе пока не раскрываются, но известно, что платформа с напряжением 800 вольт позволит сократить время экспресс-зарядки. Встроенное зарядное устройство имеет мощность 22 кВт. Разновидность платформы VAN.EA-P предназначается для традиционных минивэнов повышенной комфортности, а VAN.EA-C позволяет создавать коммерческие фургоны.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Модульная компоновка платформы допускает возможность разработки и более крупной коммерческой техники типа домов на колёсах. К концу следующего года 20% минивэнов и фургонов марки Mercedes-Benz должны будут предлагаться исключительно в электрических вариантах. К концу десятилетия их доля достигнет половины ассортимента.

#электромобили #швеция #mercedes-benz #электрический минивэн #автомобильные испытания
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