Они распроданы и остаются в дефиците.

На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор и исполнительный вице-президент AMD Джин Ху (Jean Hu) выступила раньше основных конкурентов, но добраться до толкования её высказываний на мероприятии мы смогли только сегодня. Как выясняется, руководство AMD без ложной скромности рассказывает об успехах на рынке клиентских процессоров.

Источник изображения: AMD

Настольные процессоры Ryzen 9000, по словам финансового директора, продолжают пользоваться повышенным спросом даже после новогодних каникул в Китае, когда на рынке обычно наступает затишье. Эти процессоры распроданы во многих регионах планеты, и много где доля продукции AMD в клиентском сегменте приблизилась к 70% или даже превышает эту границу.

В сегменте ноутбуков процессоры Ryzen AI 300 предлагаются в составе более чем 150 моделей ноутбуков, что примерно в два раза больше, чем конкурирующая платформа Intel, по словам финансового директора AMD. Впервые производством систем на базе процессоров этой марки заинтересовалась американская компания Dell Technologies. Кроме того, в корпоративном сегменте продукция AMD увеличивает свои рыночные позиции уже на протяжении шести кварталов подряд. Руководство компании верит, что эта тенденция сохранится и дальше.