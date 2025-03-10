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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рост выручки TSMC в этом году ускорился
Это новость про разгон выручки.

Эту неделю тайваньская компания TSMC начала с публикации отчёта о месячной выручке за февраль, которая в годовом сравнении увеличилась на 43,1% до $7,9 млрд, но последовательно сократилась на 11,3%. По всей видимости, сказались последствия сезонного затишья на рынке полупроводниковых компонентов, вызванных традиционными китайскими каникулами в конце января. Всего с начала текущего года выручка TSMC выросла на 39,2% по сравнению с двумя первыми месяцами прошлого года.

Источник изображения: TSMC

Если учесть, что по итогам всего прошлого года выручка TSMC выросла только на 34%, первые два месяца текущего года демонстрируют более высокие темпы роста. По прогнозам аналитиков Bloomberg, в первом квартале текущего года выручка TSMC вырастет примерно на 41%. Основным фактором, двигающим выручку компании вверх, остаётся спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта, которые компания производит по заказу той же NVIDIA, например. Построить пять дополнительных предприятий в США компания TSMC также решила для более полного удовлетворения спроса со стороны местных заказчиков.

#аналитика #полупроводники #финансы #литографическое производство #tsmc
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