Это новость про разгон выручки.

Эту неделю тайваньская компания TSMC начала с публикации отчёта о месячной выручке за февраль, которая в годовом сравнении увеличилась на 43,1% до $7,9 млрд, но последовательно сократилась на 11,3%. По всей видимости, сказались последствия сезонного затишья на рынке полупроводниковых компонентов, вызванных традиционными китайскими каникулами в конце января. Всего с начала текущего года выручка TSMC выросла на 39,2% по сравнению с двумя первыми месяцами прошлого года.

Источник изображения: TSMC

Если учесть, что по итогам всего прошлого года выручка TSMC выросла только на 34%, первые два месяца текущего года демонстрируют более высокие темпы роста. По прогнозам аналитиков Bloomberg, в первом квартале текущего года выручка TSMC вырастет примерно на 41%. Основным фактором, двигающим выручку компании вверх, остаётся спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта, которые компания производит по заказу той же NVIDIA, например. Построить пять дополнительных предприятий в США компания TSMC также решила для более полного удовлетворения спроса со стороны местных заказчиков.