А запасов памяти типа HBM хватит более чем на год работы.

Как отмечается в новом отчёте Центра стратегических и международных исследований (CSIS), через подставные компании китайская Huawei смогла заполучить от TSMC около 2 млн чипов Ascend 910B для ускорителей вычислений. По мнению американских экспертов, этого будет достаточно для изготовления 1 млн ускорителей Ascend 910C. Около 75% этого количества чипов прошло стадию тестирования и упаковки.

Источник изображения: Samsung

Более того, до введения запрета на поставки микросхем памяти HBM в Китай компании Huawei удалось сформировать запас соответствующих компонентов, которого хватит более чем на год производства ускорителей с памятью такого типа. Подставные компании Huawei может использовать для закупки компонентов Samsung и Intel, как отмечают американские аналитики.

При этом состояние дел у китайской SMIC описывается в пессимистичных тонах. Компания не может продвинуться дальше 7-нм техпроцесса, а процент брака по нему достигает 80%, что ограничивает количество ежемесячно обрабатываемых кремниевых пластин 20 000 экземпляров. Санкции США существенным образом вредят крупнейшему контрактному производителю чипов в Китае.