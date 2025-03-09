Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel считает, что рынок ПК по итогам года вырастет примерно на 5%
И это будет лучшая динамика с конца пандемии.

Корпоративный вице-президент Intel Джон Питцер (John Pitzer) на технологической конференции Morgan Stanley коснулся и темы дальнейшей динамики продаж на рынке ПК, помимо прочего. По его словам, собственный прогноз Intel на текущий год не слишком расходится с ожиданиями сторонних аналитиков, которые рассчитывают на увеличение объёмов продаж ПК по итогам периода на величину от 3 до 5 %. Подобная динамика стала бы лучшей для рынка ПК за период после завершения пандемии.

Источник изображения: Intel

Впрочем, главным локомотивом роста спроса на новые ПК во второй половине этого года останется корпоративный сегмент с его потребностью в обновлении парка компьютеров из-за прекращения цикла поддержки Windows 10. Поскольку процессоры Intel устанавливаются в семь из десяти поставляемых на рынок компьютеров, компания неплохо себя ощущает в предвкушении данного обновления. Главное, по словам Питцера, создать условия для сохранения текущих рыночных позиций. Во втором полугодии будут представлены процессоры Panther Lake, а в следующем выйдут процессоры Nova Lake, поэтому Intel чувствует уверенность в собственных силах.

#intel #аналитика #рынок пк
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
6
"TokyoXtremeRacer": еще одна малобюджетная игра с плохой оптимизацией в раннем доступе (обзор)
1
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
373
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
8
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
12
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
4
Как защитить свой дом - обзор камеры видеонаблюдения iFEEL Vega IFS-CI004
+

Сейчас обсуждают

ᴥ Лёля ᴥ
08:39
Новость об обновлении безопасности, оно ежемесячное 🤦‍♀️
Названы 5 телефонов Samsung, которые первыми получили мартовское обновление Android 2025 года
666MAXIMUS999
08:27
Пиши городок где ты, я подъеду, посмотрим кого ты тут рвёшь на куски.
История мирового рекорда, поставленного МиГ-25
Ilya Polecat
08:20
Это не статья, это какое то мучение, вся вода мира и повторение одних и тех же фраз. Итог - читать невозможно. Думал в конце будет вопрос анкеты, где задача цгадать какой ИИ написал
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
unhurtable
08:19
Офигенная логика - если обладающий властью что-то там сказал или сделал, то это еще не повод, да, ну давай банальный командир рассчета херакнет по Хельсинки, сам, не повод же для того чтоб говорить чт...
Вышел MagicBook Pro14 Moonlight White Touch Edition с процессорами Intel Core Ultra 2 поколения
Archimedes
08:05
Вы не пробовали запустить под Linux 3-ю Цивилизацию? Оказывается она использует недокументированные функции, которые до сих пор не работают под Wine. Играть в неё можно, переведя в режим Ctrl+Shift+T ...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Archimedes
07:33
Ну, не захотели они наших денег. Я, что, идиот поднимать пятую точку, тащиться в Казахстан, тратить свои деньги из-за причуд этих придурков? А, самое главное - я же потом этим жлобам буду ещё деньги п...
Наглядный пример как пиратство спасает старые игры, а DRM платформы уничтожают
Type
07:31
Админ кони двинул
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Dark_Cloud
07:29
О, тупой фанатик в своем стиле - бегает и срет под одной и той же новостью с диапазоном в одну минуту хотя некоторым из этих новостей скоро неделя стукнет но оно продолжает их откапывать откуда-то из ...
Сообщается, что некоторые модели Radeon RX 9070 XT имеют перегрев в зоне VRAM
Родион Вестов
07:29
Лично я эти фильмы больше как театральные постановки воспринимаю, чем как кино. Красивые, не реальные, цветастые, костюмы, но совершенное отсутствие реализма, как в театре. Все накрашенные и напомажен...
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
TeXtremeT
07:28
Каждый год одно и тоже. Чуть больше памяти, на 10% меньше цена. Те же недостатки. Ничего нового.
Radeon RX 9070 XT c RDNA 4 продаётся очень успешно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем