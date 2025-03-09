И это будет лучшая динамика с конца пандемии.

Корпоративный вице-президент Intel Джон Питцер (John Pitzer) на технологической конференции Morgan Stanley коснулся и темы дальнейшей динамики продаж на рынке ПК, помимо прочего. По его словам, собственный прогноз Intel на текущий год не слишком расходится с ожиданиями сторонних аналитиков, которые рассчитывают на увеличение объёмов продаж ПК по итогам периода на величину от 3 до 5 %. Подобная динамика стала бы лучшей для рынка ПК за период после завершения пандемии.

Источник изображения: Intel

Впрочем, главным локомотивом роста спроса на новые ПК во второй половине этого года останется корпоративный сегмент с его потребностью в обновлении парка компьютеров из-за прекращения цикла поддержки Windows 10. Поскольку процессоры Intel устанавливаются в семь из десяти поставляемых на рынок компьютеров, компания неплохо себя ощущает в предвкушении данного обновления. Главное, по словам Питцера, создать условия для сохранения текущих рыночных позиций. Во втором полугодии будут представлены процессоры Panther Lake, а в следующем выйдут процессоры Nova Lake, поэтому Intel чувствует уверенность в собственных силах.