Той части тонущего гиганта, которая связана с разработкой процессоров.

Поскольку после завершения MWC 2025 и относительного затишья в политической сфере новостная лента наполнялась по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», выступление главы Broadcom на квартальной отчётной конференции пришлось весьма кстати. Участники мероприятия спросили у Хок Тана (Hock Tan), действительно ли Broadcom заинтересована в покупке подразделения Intel, занимающегося разработкой процессоров и чипсетов.

Источник изображения: GlobalFoundries

На это руководитель Broadcom ответил следующим образом: «Нет, я слишком занят. Мы слишком заняты искусственным интеллектом и VMware в данный момент. Мы об этом не думаем в настоящее время». С одной стороны, это прозвучало как опровержение интереса Broadcom к активам Intel. С другой стороны, актуальной данной позиции была ограничена настоящим временем и какой-то ближайшей перспективой. Не факт, что при изменении обстоятельств Broadcom заинтересуется бизнесом Intel, хотя это всё лишь предположения.