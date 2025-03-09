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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японский стартап внедряет сдельную оплату при обработке данных в системах искусственного интеллекта
Эксперимент будет запущен осенью этого года.

Покупка собственных вычислительных мощностей для создания системы искусственного интеллекта, равно как и их классическая аренда, могут быть достаточно затратным мероприятием. Как сообщает Nikkei Asian Review, японский стартап Unsung Fields осенью этого года готовится предложить своим клиентам обработку данных для систем ИИ со сдельной формой оплаты. По сути, клиенты будут платить пропорционально объёму обработанной информации, а не какую-то фиксированную сумму с заданной периодичностью.

Источник изображения: Nikkei

Стартап из Токио намерен использовать при построении своих центров обработки данных ускорители американского стартапа Tenstorrent, который финансируется Джеффом Безосом (Jeff Bezos) и управляется знаменитым Джимом Келлером (Jim Keller), создавшим немало коммерчески успешных семейств процессоров Intel, AMD, Apple и даже Tesla. Ускорители вычислений Tenstorrent обещают сопоставимое быстродействие с решениями NVIDIA, но при цене от двух до трёх раз ниже.

#искусственный интеллект #япония #tenstorrent #джим келлер
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