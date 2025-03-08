Это меньше прошлогодних 49%, но всё равно достаточно много.

На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) коснулась не только темы рентабельности бизнеса в целом, но и расходов на исследования и разработки. Напомним, по итогам прошлого фискального года расходы компании в этой сфере выросли на 49% до $12,9 млрд. Поскольку выручка при этом росла опережающими темпами, соотношение профильных расходов к выручке всё равно сократилось с 14,2 до 9,9 %.

Источник изображения: NVIDIA

В текущем году, как заявила Колетт Кресс, расходы компании на исследования и разработки увеличатся примерно на 35%. Это достаточно серьёзный прирост, хотя и уступающий прошлогоднему, как добавила представительница NVIDIA. Компания, по её словам, не испытывает нехватки желающих занять инженерные должности в её штате, и NVIDIA продолжит расширять штат разработчиков в этом году, но с полагающейся осторожностью с точки зрения темпов роста выручки.