Но замедлять их ещё сильнее нет особого смысла.

В технологической конференции Morgan Stanley на уходящей неделе приняла участие и финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), и один из затронутых в ходе обсуждения вопросов касался поставок ускорителей H20 в Китай. Они, как известно, были разработаны компанией в целях соответствия действующим экспортным ограничениям США. К слову, по поводу влияния утверждённых в последние дни правления Байдена в январе этого года новых ограничений с географической сегментацией поставок представительница NVIDIA заявила, что они вступят в силу не ранее мая, и пока сложно судить о степени их влияния на бизнес компании.

Источник изображения: NVIDIA

С точки зрения быстродействия, как дала понять Колетт Кресс, ускорители H20 примерно в 25 раз медленнее передовых решений с архитектурой Blackwell. Опускать этот уровень ещё ниже не имеет особого смысла, поскольку в этом случае решения китайских конкурентов NVIDIA попросту окажутся быстрее. Кроме того, санкции США сами по себе примерно в два раза сократили поставки ускорителей вычислений NVIDIA в Китай. Это соотношение сохранится и в текущем квартале. Если не будут введены дополнительные ограничения, NVIDIA хотела бы продолжать поставки H20 в Китай до тех пор, пока будет сохраняться спрос на местном рынке.