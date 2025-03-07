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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Непревзойдённое тепловидение с разрешением 640 x 512 делает Ulefone Armor 28 Ultra Thermal ведущим защищённым смартфоном
Дебют защищённого смартфона Ulefone Armor 28 Ultra Thermal назначен на 17 марта

Долгожданная серия аппаратов Ulefone Armor 28 Ultra, провозглашённая самым мощным защищённым флагманским смартфоном на данный момент, должна выйти 17 марта. Доступный для приоберетния на таких популярных платформах, как AliExpress и Amazon, Armor 28 Ultra стоит от $749,99. Модель Armor 28 Ultra Thermal обойдётся покупателям как минимум в $899,99. Цены на Amazon могут оказаться чуть выше.



Серия Armor 28 Ultra основана на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9300+ и обладает 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. Уже только эти характеристики делают его выдающимся защищённым телефоном нынешнего года. При этом версия Armor 28 Ultra Thermal предлагает ещё больше со своим современным тепловизионным модулем. Обладатели устройства получат непревзойдённое качество тепловизионной съёмки как для профессионального, так и для персонального применения.



Видеообзор тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:



В основе Armor 28 Ultra Thermal лежит тепловизионный датчик ThermoVue T2 второго поколения с разрешением 640 x 512. Его возможности были расширены благодаря поддержке искусственного интеллекта и сверхвысокой частоте обновления 25 Гц. Это заметный прогресс по сравнению с предыдущей частотой обновления 9 Гц, который обеспечивает более плавные и подробные визуальные эффекты, а также более плавные движения даже в динамических сценах. Алгоритм SharpenAI и технология FusionAI дополнительно повышают качество тепловизионной съёмки, принося чёткое обнаружение тепла в реальном времени с исключительным уровнем точности.



Ulefone Armor 28 Ultra Thermal представляет собой не только прочный смартфон, но и универсальный инструмент, обеспечивающий расширенные возможности тепловизионной съёмки для широкого круга применений. Ниже более подробное описано, как технология тепловизионной съёмки может использоваться в различных сферах деятельности.



Видео с демонстрацией применения тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:



1. Промышленные проверки

Обнаружение перегревающихся компонентов: выявление перегревающегося оборудования или электрических систем до их выхода из строя, чтобы избежать дорогостоящих простоев и несчастных случаев.



Определение утечек газа: поиск температурных аномалий, что обеспечит безопасность на рабочем месте.

Проверка целостности конструкций: выявление тепловых схем, которые могут указывать на слабые места конструкции или проблемы с изоляцией в трубопроводах или промышленном оборудовании.



2. Поиск и спасение

Обнаружение людей: поиск пострадавших в условиях плохой видимости, в задымлённых зданиях или густых лесах, благодаря обнаружению тепла их тела.

Определение очагов возгорания: точное определение очагов возгорания в процессе спасательных операций. Это помогает пожарным расставить приоритеты в своей работе.



Ночные операции: навигация и проведение поисковых миссий в полной темноте, повышение эффективности и безопасности.

3. Использование на открытом воздухе

Отслеживание дикой природы: незаметное наблюдение за животными в естественной среде обитания, даже в условиях слабого освещения.

Ночная навигация: безопасное перемещение по тёмной или незнакомой местности с помощью обнаружения тепловых сигнатур объектов, людей или животных.

Безопасность кемпинга: отслеживание уровня тепла от костра или обнаружение потенциальных угроз, таких как приближающиеся дикие животные, в режиме реального времени.

4. Диагностика зданий

Обнаружение утечек тепла: поиск областей с потерями тепла в зданиях, чтобы повысить энергоэффективность и сократить расходы на отопление.

Проникновение влаги: обнаружение утечек воды или скопления влаги в стенах или потолках, предотвращение роста плесени и повреждения конструкции.

Изоляционные щели: поиск плохо изолированных участков в домах или коммерческих зданиях, призванный обеспечить оптимальные тепловые характеристики.

5. Обнаружение скрытых камер

Найдите скрытые камеры: поиск тепловых сигнатур электронных устройств, таких как скрытые камеры или записывающее оборудование. Это позволяет получить конфиденциальность в чувствительных средах, таких как отели или офисы.

6. Техническое обслуживание электронных устройств

Решение проблем перегрева: поиск перегревающихся компонентов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике, что позволит выполнить целенаправленный ремонт.

Анализ цепей: поиск неисправных цепей или соединений на основе анализа тепловых моделей на печатных платах.

Armor 28 Ultra Thermal стоит от $899,99, и на официальном сайте Ulefone уже открыта подписка. В настоящее время проводится розыгрыш, главным призом которого является аппарат Armor 28 Ultra Thermal. Заинтересованные имеют шанс выиграть приз стоимостью почти $1000.



17 марта вы получите возможность стать одним из первых обладателей Ulefone Armor 28 Ultra Thermal, где передовые технологии сочетаются с прочностью и долговечностью.

Подпишитесь на серию Armor 28 Ultra на сайте ulefone.com

Видеоролик об испытаниях тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:



Видеоролик о применении тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:



Страница версии Armor 28 Ultra Thermal на сайте производителя

Страница версии Armor 28 Ultra на сайте производителя

Розыгрыш Armor 28 Ultra Thermal
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stasiboro
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РаveIshakh
16:12
тогра рубль хоть что то стоил. а щя он нихера не стоит вот и 600к отсюда
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
Дмитрий Еременко
16:10
Знаете ли форумчане, это все каким то долб...змом попахивает. Ладно те кто на Оверах сидит стараемся(по старой памяти) иметь ПК на актуальном железе, может всего таких людей 15% в мире. Но обычный пол...
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Маэстро
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хилми, ну не пиизди, средняя заработная плата в России в 2007 году составила 13518 рублей. так что твои ссаные 30к не были как щя 600к., просто ты пожизненный нищеброд, что тогда, что сейчас.
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