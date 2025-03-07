Дебют защищённого смартфона Ulefone Armor 28 Ultra Thermal назначен на 17 марта

Долгожданная серия аппаратов Ulefone Armor 28 Ultra, провозглашённая самым мощным защищённым флагманским смартфоном на данный момент, должна выйти 17 марта. Доступный для приоберетния на таких популярных платформах, как AliExpress и Amazon, Armor 28 Ultra стоит от $749,99. Модель Armor 28 Ultra Thermal обойдётся покупателям как минимум в $899,99. Цены на Amazon могут оказаться чуть выше.Серия Armor 28 Ultra основана на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9300+ и обладает 1-дюймовым сенсором Sony IMX989. Уже только эти характеристики делают его выдающимся защищённым телефоном нынешнего года. При этом версия Armor 28 Ultra Thermal предлагает ещё больше со своим современным тепловизионным модулем. Обладатели устройства получат непревзойдённое качество тепловизионной съёмки как для профессионального, так и для персонального применения.Видеообзор тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:В основе Armor 28 Ultra Thermal лежит тепловизионный датчик ThermoVue T2 второго поколения с разрешением 640 x 512. Его возможности были расширены благодаря поддержке искусственного интеллекта и сверхвысокой частоте обновления 25 Гц. Это заметный прогресс по сравнению с предыдущей частотой обновления 9 Гц, который обеспечивает более плавные и подробные визуальные эффекты, а также более плавные движения даже в динамических сценах. Алгоритм SharpenAI и технология FusionAI дополнительно повышают качество тепловизионной съёмки, принося чёткое обнаружение тепла в реальном времени с исключительным уровнем точности.Ulefone Armor 28 Ultra Thermal представляет собой не только прочный смартфон, но и универсальный инструмент, обеспечивающий расширенные возможности тепловизионной съёмки для широкого круга применений. Ниже более подробное описано, как технология тепловизионной съёмки может использоваться в различных сферах деятельности.Видео с демонстрацией применения тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:выявление перегревающегося оборудования или электрических систем до их выхода из строя, чтобы избежать дорогостоящих простоев и несчастных случаев.поиск температурных аномалий, что обеспечит безопасность на рабочем месте.выявление тепловых схем, которые могут указывать на слабые места конструкции или проблемы с изоляцией в трубопроводах или промышленном оборудовании.поиск пострадавших в условиях плохой видимости, в задымлённых зданиях или густых лесах, благодаря обнаружению тепла их тела.точное определение очагов возгорания в процессе спасательных операций. Это помогает пожарным расставить приоритеты в своей работе.навигация и проведение поисковых миссий в полной темноте, повышение эффективности и безопасности.незаметное наблюдение за животными в естественной среде обитания, даже в условиях слабого освещения.безопасное перемещение по тёмной или незнакомой местности с помощью обнаружения тепловых сигнатур объектов, людей или животных.отслеживание уровня тепла от костра или обнаружение потенциальных угроз, таких как приближающиеся дикие животные, в режиме реального времени.поиск областей с потерями тепла в зданиях, чтобы повысить энергоэффективность и сократить расходы на отопление.обнаружение утечек воды или скопления влаги в стенах или потолках, предотвращение роста плесени и повреждения конструкции.поиск плохо изолированных участков в домах или коммерческих зданиях, призванный обеспечить оптимальные тепловые характеристики.поиск тепловых сигнатур электронных устройств, таких как скрытые камеры или записывающее оборудование. Это позволяет получить конфиденциальность в чувствительных средах, таких как отели или офисы.поиск перегревающихся компонентов в смартфонах, ноутбуках и другой электронике, что позволит выполнить целенаправленный ремонт.поиск неисправных цепей или соединений на основе анализа тепловых моделей на печатных платах.Armor 28 Ultra Thermal стоит от $899,99, и на официальном сайте Ulefone уже открыта подписка. В настоящее время проводится розыгрыш, главным призом которого является аппарат Armor 28 Ultra Thermal. Заинтересованные имеют шанс выиграть приз стоимостью почти $1000.17 марта вы получите возможность стать одним из первых обладателей Ulefone Armor 28 Ultra Thermal, где передовые технологии сочетаются с прочностью и долговечностью.Видеоролик об испытаниях тепловизионной камеры Armor 28 Ultra:Видеоролик о применении тепловизионной камеры Armor 28 Ultra: