Имеется в виду, среди игроков контрактного рынка.

На технологической конференции Morgan Stanley корпоративный вице-президент Intel по связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer) признался, что компания не отказывается от цели стать к концу десятилетия одним из двух крупнейших контрактных производителей полупроводниковой продукции. По его словам, рынок подобных услуг достаточно велик, чтобы оставить место для двух крупных игроков.

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По подсчётам руководства Intel, чтобы обрести такой статус к указанному сроку, компания должна ежегодно получать около $15 млрд выручки от выполнения сторонних заказов. При этом Intel рассчитывает занять не более 10% данного рынка в показателях выручки. По мнению Питцера, подобная постановка целей делает их вполне выполнимыми. Впрочем, пока Intel необходимо до конца 2027 года выйти на операционную безубыточность в сфере производства чипов в целом. От услуг сторонних производителей для собственных нужд Intel отказываться полностью не собирается, хотя ещё год назад ставила перед собой соответствующую цель. Теперь приоритеты изменились, Intel вполне комфортно относится к идее выпуска от 15 до 20 % собственной продукции сторонними исполнителями.