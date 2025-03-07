На технологической конференции Morgan Stanley корпоративный вице-президент Intel по связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer) признался, что компания не отказывается от цели стать к концу десятилетия одним из двух крупнейших контрактных производителей полупроводниковой продукции. По его словам, рынок подобных услуг достаточно велик, чтобы оставить место для двух крупных игроков.
По подсчётам руководства Intel, чтобы обрести такой статус к указанному сроку, компания должна ежегодно получать около $15 млрд выручки от выполнения сторонних заказов. При этом Intel рассчитывает занять не более 10% данного рынка в показателях выручки. По мнению Питцера, подобная постановка целей делает их вполне выполнимыми. Впрочем, пока Intel необходимо до конца 2027 года выйти на операционную безубыточность в сфере производства чипов в целом. От услуг сторонних производителей для собственных нужд Intel отказываться полностью не собирается, хотя ещё год назад ставила перед собой соответствующую цель. Теперь приоритеты изменились, Intel вполне комфортно относится к идее выпуска от 15 до 20 % собственной продукции сторонними исполнителями.