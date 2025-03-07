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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Даже в условиях санкций ASML готова построить новый сервисный центр в Китае
Он позволит местным клиентам ремонтировать оборудование для выпуска чипов.

По итогам прошлого года, как напоминает South China Morning Post, доля выручки ASML в Китае выросла до 36,1% и впервые превысила тайваньскую, поэтому пренебрегать интересами местного рынка этот поставщик оборудования для производства чипов не может даже с учётом санкций.

Источник изображения: ASML

В своём годовом отчёте нидерландская компания ASML не стесняется заявить, что собирается в текущем году открыть в Пекине новый центр по обслуживанию и ремонту оборудования. По замыслу, это позволит китайским клиентам поддерживать в исправном состоянии эксплуатируемое в этой стране оборудование для производства чипов этой марки. К слову, ряд антикитайских санкций направлен на ограничение по перемещению специалистов западных компаний, обслуживающих оборудование китайских клиентов. По всей видимости, работа нового сервисного центра будет строиться с учётом имеющихся ограничений.

#китай #полупроводники #литографическое производство #санкции #китайские производители #asml
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