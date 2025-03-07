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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Трамп подписал указ о создании криптовалютного резерва США из конфискованных биткоинов
Другие криптовалюты будут аккумулироваться отдельно, а скупать или продавать их правительство не собирается.

Как сообщает агентство Reuters, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о создании стратегического криптовалютного резерва, который будет формировать исключительно за счёт конфискованных на легальных основаниях биткоинов. Прочие криптовалюты будут аккумулироваться в отдельном фонде, который не получит статуса стратегического. Продавать или покупать биткоин от своего имени правительство США не собирается. Это даже вызвало некоторое разочарование инвесторов, в результате курс биткоина опустился примерно на 5%.

Источник изображения: Unsplash, Kanchanara

По некоторым оценкам, правительство США уже владеет 200 000 биткоинов, и если бы часть полученной властями криптовалюты не была распродана ранее, то стратегический резерв оказался бы полнее на $17 млрд. Управлять стратегическим криптовалютным резервом будет поручено Министерству финансов, и главный принцип распоряжения профильными активами будет заключаться в недопущении нагрузки на государственный бюджет. Другими словами, монетарные власти США просто будут накапливать биткоины, полученные по решению суда в тех или иных процессах.

#сша #криптовалюты #биткоин #дональд трамп #криптовалютный резерв
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