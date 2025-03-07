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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Увеличение инвестиций в США со стороны TSMC не было сделано под политическим давлением
Первое из предприятий в Аризоне заказами обеспечено на три года вперёд.

Руководству TSMC, как поясняет Reuters, вчера пришлось давать пресс-конференцию на Тайване, в ходе которой были раскрыты мотивы недавнего решения построить в США ещё пять предприятий и один исследовательский центр, увеличив капитальные затраты в регионе на $100 млрд. Президент острова поспешил заверить, что никакого политического давления на TSMC из Вашингтона не оказывалось. Правительство Тайваня хоть и должно согласовать с TSMC план по инвестициям компании в США, наверняка его одобрит, поскольку подобная экспансия повышает конкурентоспособность национальной экономики острова.

Источник изображения: GlobalFoundries

Глава TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) заявил, что в США строительство трёх предприятий растянуто на несколько лет, а на Тайване компания только в этом году введёт в строй 11 новых производственных линий. Первое из действующих в Аризоне предприятий TSMC сейчас, по его словам, обеспечено заказами на три ближайших года. Именно высокий спрос на услуги TSMC со стороны американских клиентов побудил компанию увеличить инвестиции в США и принять решение о строительстве дополнительных предприятий, по его словам.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
Источник: reuters.com
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