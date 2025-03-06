Их представят в этом году, но поставки начнут наращиваться только в следующем.

Выступая на технологической конференции Morgan Stanley, корпоративный вице-президент Intel по связям с инвесторами Джон Питцер (John Pitzer) не менее четырёх раз заявил, что анонс процессоров семейства Panther Lake намечен на вторую половину текущего года, и в этом плане ничего в графике не поменялось. В текущем полугодии у Intel будет готов цифровой проект первого изделия для стороннего клиента, которое будет выпускаться по его заказу с использованием техпроцесса Intel 18A.

Источник изображения: Intel

Наконец, анонс серверных процессоров Clearwater Forest был перенесён на следующий год не из-за проблем с техпроцессом Intel 18A, а из-за сложностей с упаковкой, которые к тому же уже решены. Образцы процессоров Clearwater Forest начнут поступать клиентам Intel в текущем году.

Однако, говоря о разнице между анонсом и началом поставок, представитель Intel привёл сразу два примера. Процессоры Meteor Lake компания представила во второй половине 2023 года, но только в 2024 году начала поставлять их в достаточных количествах. Примерно то же самое произошло позже с процессорами Lunar Lake, представленными в прошлом году. Соответственно, вице-президент Intel просто готовит публику к тому, что массовые поставки процессоров Panther Lake действительно будут развёрнуты лишь в начале следующего года.