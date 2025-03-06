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Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Intel и HP Inc встретится с Трампом для обсуждения таможенных тарифов
Представители IBM и Qualcomm тоже готовы принять участие в мероприятии.

Идея «всеобщего равенства» в худшем понимании этого слова импонирует Дональду Трампу (Donald Trump), когда речь заходит о повышении импортных пошлин в США, но представители крупного бизнеса не отказывают от идеи «вести среди президента разъяснительную работу» на этом направлении. Как отмечает Bloomberg, в начале следующей идеи может состояться встреча Трампа с лидерами крупных американских компаний, деятельность которых затрагивают новейшие президентские инициативы.

Источник изображения: IBM

На встречу с президентом США, по предварительным данным, приглашены руководители Intel, HP Inc., IBM и Qualcomm. Помимо влияния таможенных пошлин на бизнес компаний, на ней планируется обсудить политику новой администрации США в сфере экспорта компонентов для систем искусственного интеллекта, а также перспективы развития производства полупроводниковых компонентов на территории страны. Условия экспорта продукции указанных компаний важны, поскольку центры обработки данных активно строятся в различных уголках планеты.

#intel #сша #qualcomm #дональд трамп #ibm #hp inc
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