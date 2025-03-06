Они берут на вооружение технологии искусственного интеллекта.

Руководство компании Qualcomm, как отмечает CNBC, воспользовалось анонсом передового модема X85 для демонстрации собственных амбиций в соответствующем сегменте рынка. Компания подтверждает, что в 2027 году прекратит снабжать Apple своими модемами, но считает, что они обеспечивают более высокую производительность в современных сценариях применения по сравнению с решениями, разработанными Apple.

Источник изображения: Qualcomm

Новейшие модемы Qualcomm будут опережать решения Apple с большим отрывом, как убеждён генеральный директор первой из компаний Криштиано Амон (Cristiano Amon). Важно, что Qualcomm внедряет технологии искусственного интеллекта в свои модемы, в результате чего они обеспечат более высокую скорость передачи информации даже в зонах неуверенного приёма сигнала сотовой сети. Соответственно, самые дорогие смартфоны под управлением Android при условии их оснащения передовыми модемами Qualcomm могут в итоге демонстрировать лучшие результаты по сравнению с iPhone. Возможности модема станут критерием, на который покупатели смартфонов будут ориентироваться при выборе модели, как убеждён глава Qualcomm.