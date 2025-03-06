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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший председатель совета директоров TSMC перешёл в Micron Technology
Он поможет интегрировать HBM.

С прошлого года «вся власть» над TSMC сосредоточена в руках Си-Си Вэя (C.C. Wei), который начал совмещать должности генерального директора и председателя совета директоров этого тайваньского контрактного производителя чипов. Освободивший пост председателя совета директоров Марк Лю (Mark Liu), между тем, не стал наслаждаться заслуженным отдыхом, и не только возглавил венчурный фонд J&M Cooper Beech Ventures, но и на этой неделе вошёл в состав совета директоров Micron Technology — американского производителя микросхем памяти.

Источник изображения: Micron Technology

Некоторые источники увидели в этом назначении намёк на потенциальное сближение TSMC и Micron, поскольку последняя заинтересована в развитии компетенций в сфере интеграции своей памяти класса HBM с изделиями заказчиков TSMC. Тем более, что глава Micron Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra) указал на важность использования новых возможностей в сегменте искусственного интеллекта, а память HBM как раз применяется в этой сфере.

#tsmc #micron
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