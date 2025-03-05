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Новости Hardware Роман Семёнов
MWC 2025: FOSSiBOT представляет солнечный генератор мощностью 7200 Вт и защищённый телефон Starlight с камерой ночного видения
FOSSiBOT показала на выставке в Барселоне ряд новинок

FOSSiBOT, находящийся на подъёме технологический бренд из Китая, представляет новые защищённые смартфоны, защищённые планшеты, портативную электростанцию для балкона и домашний солнечный генератор с самой высокой мощностью 7200 Вт. Всё это было продемонстрировано на проходящей в Барселоне в начале марта выставке MWC 2025 на стенде № 7D9, зал 3. Будучи одним из самых влиятельных международных мероприятий в сфере коммуникаций и технологий, MWC 2025 собирает ведущие компании и лидеров рынка со всего мира. Что FOSSiBOT привезла на выставку в этом году, стремясь продемонстрировать свои последние достижения и видение будущего в области интеллектуальных технологий?



Стенд FOSSiBOT на выставке


MWC 2025: новая концепция экологически чистого защищённого телефона FOSSiBOT F112 Pro

Защищённый телефон FOSSiBOT F112 Pro является первым в своём роде, в котором используется экологически чистый жидкий силиконовый гель. Благодаря этому материалу F112 Pro приятный для ощупь, мягкий, красочный, водонепроницаемый и пыленепроницаемый по стандарту IP68, ударопрочный, тоньше других громоздких защищённых телефонов. F112 Pro относится к аппаратам средней категории с 8 ГБ оперативной памяти, хранилищем 256 ГБ, камерами 50 Мп и 5 Мп и процессором Dimensity 6300 5G. Он поступит в продажу в середине марта.



Новые смартфоны F112PRO и F107


MWC 2025: первый в мире защищённый телефон с камерой ночного видения Starlight FOSSiBOT F107 Pro

Впервые FOSSiBOT объединяет камеру ночного видения Starlight со смартфонами. Такая камера в основном используется в камерах заднего вида автомобилей или полноцветных камерах контроля, а теперь она вошла и в состав смартфона F107 Pro. Камера ночного видения Starlight создаёт полноцветные изображения с лёгким звёздным светом. Чем темнее окружающая среда, тем лучший фотоэффект она делает. Вы можете получить полноцветные фотографии, как при дневном свете, в очень тёмном окружении. Помимо камеры ночного видения, F107 Pro обладает огромной батареей ёмкостью 28000 мАч и мощным фонариком. Ожидается, что устройство поступит в продажу к маю. На стенде FOSSiBOT 7D9 многие посетители с нетерпением ждут возможности испытать камеру ночного видения в составе F107 Pro.

MWC 2025: самая высокая выходная мощность у электростанции F7200

Как следует из названия, FOSSiBOT F7200 выдаёт постоянную выходную мощность переменного тока 7200 Вт, что является рекордным для подобных устройств показателем. Он будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 5,22 кВт·ч Lifepo4 класса EV. При одновременной зарядке переменным током и солнечных панелей аккумулятор будет полностью заряжен всего за 1,5 часа. Благодаря такой ёмкости и высокой выходной мощности F7200 подходит для использования вне сети, резервного питания дома и работы в автофургоне. Это будет новый энергетический продукт, который максимально эффективно использует солнечную энергию.



Электростанции F7200 и FBP1200


MWC 2025: новая балконная электростанция FBP1200

FOSSiBOT FBP1200 предлагает целую систему генерации солнечной энергии с помощью солнечных панелей для хранения и использования электроэнергии в домашнем хозяйстве. FBP1200 обеспечивает максимальную выходную мощность переменного тока 800 Вт для бытовых приборов с интеллектуальным подключением к розетке, уменьшая счета за электроэнергию и сводя к минимуму загрязнение окружающей среды. Если вы отправитесь в кемпинг, FBP1200 даст максимальную выходную мощность переменного тока 1200 Вт.

Помимо четырёх вышеуказанных продуктов, FOSSiBOT предлагает свои популярные защищённые телефоны, такие как F109, F106 Pro, а также электростанции, такие как FOSSiBOT F2400, FOSSiBOT F1200 и FOSSiBOT F3600 Pro. Компания стремится сочетать технологические инновации с устойчивым развитием. Её видение заключается в том, что будущее технологий не только в инновациях, но и в ответственности. FOSSiBOT продолжит содействовать развитию зелёных технологий и предоставлять пользователям по всему миру более экологичные и долговечные интеллектуальные продукты.

Для получения дополнительной информации о продуктах компании следите за социальными сетями FOSSiBOT.

FOSSiBOT — ВКонтакте

www.fossibot.com
#mwc 2025 #fossibot
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