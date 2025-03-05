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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка ASML в прошлом году на 36% зависела от китайского рынка
А в этом доля сократится до примерно 20%.

Продукцией нидерландского производителя литографических систем ASML пользуются почти все производители чипов мира, поэтому финансовая отчётность компании позволяет более тонко прочувствовать тенденции, наблюдаемые на рынке полупроводниковых компонентов. Как отмечает Reuters, в официально опубликованном недавно годовом отчёте ASML сообщается о негативном влиянии макроэкономической неопределённости и угрозы повышения пошлин в США на покупательскую активность клиентов этой компании.

Источник изображения: ASML

Производители чипов в результате влияния этих факторов покупали меньше оборудования у ASML в прошлом году и в целом ограничивали свои капитальные расходы, как отмечается в документе. Всё большее количество клиентов ASML в Китае попадает под санкции США и их союзников, поэтому доля выручки на китайском рынке в совокупной сумме полученных компанией средств неуклонно сокращается. По итогам всего года она не превысила 36%, а в текущем опустится до 20%, как ожидают в ASML.

Так или иначе, прогноз по выручке на текущий год ASML определила диапазоном от 30 до 35 млрд евро, тогда как по итогам прошлого выручила 28,3 млрд евро. При этом спрос в денежном выражении будет расти преимущественно за счёт наиболее дорогого и современного оборудования для работы с EUV-литографией. Оно требуется для производства передовых чипов, применяемых в ускорителях искусственного интеллекта.

#китай #полупроводники #финансы #asml
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