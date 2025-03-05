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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm уже получает от TSMC чипы, выпущенные на новом предприятии в США
И приветствует расширение локального производства.

На рубеже прошлого и текущего годов TSMC удалось запустить работу первого в этом веке предприятия компании, построенного на территории США. Завод в штате Аризона, как до сих пор считалось, главным образом снабжал Apple её 4-нм процессорами. Лишь в этом месяце появилась информация о том, что к услугам предприятия присматривается NVIDIA, а AMD начнёт получать чипы американского производства до конца текущего года. Как стало понятно из интервью главы Qualcomm Криштиано Амона (Cristiano Amon) телеканалу CNBC, его компания также является действующим клиентом нового предприятия TSMC в Аризоне, и уже получает чипы местного производства.

Источник изображения: GlobalFoundries

Появление дополнительных предприятий TSMC в США руководство Qualcomm всячески приветствует, поскольку за счёт этого рассчитывает диверсифицировать свои цепочки поставок по географическому признаку. При этом глава Qualcomm не взялся оценить потенциальное влияние таможенных тарифов на бизнес компании, поскольку она фактически является крупным экспортёром чипов из США, а не импортёром, а продукция на основе этих чипов выпускается в самых разных уголках планеты.

#сша #полупроводники #tsmc #qualcomm #аризона #производство чипов
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