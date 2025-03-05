И раздать деньги на другие нужды.

В конце 2022 года правительство США при Джозефе Байдене (Joseph Biden) приняло после длительного обсуждения так называемый «Закон о чипах», который предусматривал выделение в общей сложности $52 млрд субсидий на поддержку американской полупроводниковой отрасли, включая $39 млрд непосредственно на строительство предприятий по выпуску чипов на территории США. Как отмечает Bloomberg, нынешний президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в Конгрессе открыто выступил с призывом к отмене этого закона.

Источник изображения: TSMC

Трамп назвал «этот ваш Закон о чипах ужасной, ужасной вещью», поручив спикеру палаты представителей США Майку Джонсону (Mike Johnson) «избавиться» от этого законодательного акта и распределить оставшиеся средства на снижение внешнего долга страны или любые другие цели по выбору парламента. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс (JD Vance) также поддержал данную инициативу, которая была призвана выделить определённую сумму на строительство в его родном штате Огайо двух крупных предприятий Intel по выпуску чипов.

Из $39 млрд субсидий по конкретным договорённостям с компаниями ещё при Байдене было распределено $33,7 млрд, ещё $1,9 млрд были закреплены за потенциальными получателями в ходе предварительных переговоров, $800 млн были потрачены на административные расходы, а нераспределённые средства в сумме $2,7 млрд на этом фоне кажутся не такими уж значительными. Самое интересное, что Трамп выразил свою готовность не платить TSMC никаких субсидий, хотя и не уточнил, касается ли это ограничение тех $6,6 млрд, которые уже положены тайваньской компании согласно договорённостей, достигнутых при Байдене. Известно, что Трамп считает таможенные пошлины более эффективным стимулом развития американской полупроводниковой промышленности, а «пряники» типа субсидий воспринимает крайне негативно.