Они позволят создать спрос на выпуск чипов внутри страны.

Со страниц Reuters из уст генерального директора Томаса Колфилда (Thomas Caulfield) прозвучало напоминание о том, что номинально GlobalFoundries является американским производителем полупроводниковой продукции. Напомним, предприятия компании также имеются в Германии и Сингапуре, а её основным инвесторами остаются представители ОАЭ.

Источник изображения: GlobalFoundries

Колфилд, который в следующем месяце пересядет в кресло председателя совета директоров GlobalFoundries, заявил на конференции Morgan Stanley для инвесторов, что комбинация субсидий по «Закону о чипах» и повышение импортных пошлин способствуют развитию американской полупроводниковой промышленности и являются одинаково важными факторами. Только одной из этих мер, по мнению главы GlobalFoundries, самой по себе было бы недостаточно для стимулирования развития национальной полупроводниковой промышленности. Субсидии позволят создать в США необходимые производственные мощности, а таможенные пошлины простимулируют спрос на их использование.