Это способ спасти их от проявления неприязни к Илону Маску.

Как уже не раз отмечалось, после победы Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах в США и сближения с ним Илона Маска (Elon Musk) политическая активность последнего начала раздражать многих обывателей даже за пределами американского континента. Основной благосостояния Маска, как известно, являются принадлежащие ему акции компании Tesla, которую он продолжает возглавлять в статусе генерального директора. По этой причине многие агрессивно настроенные оппоненты готовы выражать свою неприязнь к Маску через порчу имущества владельцев электромобилей Tesla. Как отмечает Electrek, это породило ряд защитных действий, которые нередко выражаются в «перемаркировке» электромобилей Tesla.

Источник изображения: Electrek

Машины стараниями своих владельцев обзаводятся шильдиками других марок. Это позволяет в эпоху «общности дизайна» затеряться в потоке автомобилей и не провоцировать лишний раз агрессию противников Маска.

При этом один из покупателей пикапа Tesla Cybertruck устраивает целое световое шоу на заднем борту грузового отсека при помощи проектора, выводя туда просьбы не рисовать похабные граффити и надписи, призванные оскорбить самого Маска. Как иронично подмечает автовладелец в импровизированной презентации, само по себе перемещение по улицам на машине такой формы уже заставляет выглядеть его достаточно глупо, чтобы усугублять ситуацию.