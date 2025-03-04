Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня не обеспокоены усилением активности TSMC в США
Заявления об «американизации» TSMC распространяют паникёры и провокаторы.

Руководство TSMC, выступая на этой неделе в Белом доме с заявлением об увеличении бюджета на строительство предприятий в США до $165 млрд, не забыло упомянуть о решающей роли Дональда Трампа (Donald Trump) в реализации этой инициативы, поскольку первичные договорённости были достигнуты при его участии ещё во время первого президентского срока этого политика. Министр экономики Тайваня Ко Цзы Хуэй (Kuo Jyh-Huei), по словам Bloomberg, призвал не преувеличивать степень влияния этого решения на деятельность TSMC в других регионах планеты, включая родной для компании Тайвань.

Источник изображения: TSMC

По словам чиновника, расширение инвестиций TSMC в США не грозит «американизацией» этой компании. К тарифной политике Трампа, по его мнению, это тоже не имеет отношения. Глобальное расширение производственной сети TSMC просто является частью стратегии развития компании, которая уже имеет предприятия в США и Японии, а также строит предприятие в Германии. К слову, у TSMC есть предприятие в Китае, но о нём западные СМИ почему-то с завидным постоянством забывают. Впрочем, передовые чипы оно всё равно не выпускает.

Тайваньский министр пояснил, что в США компания TSMC будет выпускать продукцию преимущественно для американских клиентов, в Японии для японских, а предприятия компании на Тайване будут открыты для заказов из прочих стран. Масштабы инвестиций и степень развития инфраструктуры поставщиков не позволяет рассчитывать, что в долгосрочной перспективе все производители переедут с Тайваня, по его словам.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
11
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
98
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
11
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
14

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
09:16
Ничо, какой-то процент отбитых в щи всё равно схавают мантру "5070 = 4090" и занесут лютый overprice за кусок low-end гавна, можно "не беспокоиться" 🤣
Шведский ритейлер заранее информирует клиентов о возможном отсутствии в продаже Geforce RTX 5070
Sterkh Hammer
09:11
Теперь пора бы и старлинк отключить
США свернули программу восстановления энергоинфраструктуры Украины и кибероперации против России
Andrey Kovalchuk
09:10
"4090 performance", да? Звучит правдИподобно, 100-пудняк. (Клоуны и*аные) 🤣 (учитывая -31,4% к куда-коркам и -25% к ПСП по отношению к 5070 ti) (да, я знаю, что речь идёт о fps с включением mfg. Mfg ...
В зарубежных розничных магазинах начинает появляться больше видоекарт RTX 5070 с РРЦ
UzBas
09:10
Ну наконец то. Демократия в действии.
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
~Valera~
09:07
Что то я не заметил!.... Желтухой попахивает. [img]https://i.postimg.cc/fRQgrpz6/Clipboard-03-04-2025-01.jpg[/img]
MSI официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 5070 Ti
Degeneratus Maximus
09:06
Так она работает просто теперь некоторые моменты ты не можешь выключить в настройках
Пользователь совместил RTX 5090 и RTX 3050 и получил до 1425% прироста в играх
Degeneratus Maximus
09:06
Какая 32х битная винда? Нет поддержки 32х битных CUDA на которых работали некоторыеэ фекты
Пользователь совместил RTX 5090 и RTX 3050 и получил до 1425% прироста в играх
Сергей Токарев
08:58
И что? Построй у себя туалет в доме! В чем проблема то? Задолбали жаловаться уже!
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
neSaint
08:57
у нас по 850-900$ - мы же самые богатые )
В зарубежных розничных магазинах начинает появляться больше видоекарт RTX 5070 с РРЦ
Sammi898989
08:57
Ну какая же база, просто не верится что остались на столько адекватные политики, конечно он преследует свои интересы, но пока это лучший вариант
Трамп анонсировал обращение по Украине, России и урегулированию конфликта уже вечером 4 марта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем