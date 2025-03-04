Заявления об «американизации» TSMC распространяют паникёры и провокаторы.

Руководство TSMC, выступая на этой неделе в Белом доме с заявлением об увеличении бюджета на строительство предприятий в США до $165 млрд, не забыло упомянуть о решающей роли Дональда Трампа (Donald Trump) в реализации этой инициативы, поскольку первичные договорённости были достигнуты при его участии ещё во время первого президентского срока этого политика. Министр экономики Тайваня Ко Цзы Хуэй (Kuo Jyh-Huei), по словам Bloomberg, призвал не преувеличивать степень влияния этого решения на деятельность TSMC в других регионах планеты, включая родной для компании Тайвань.

Источник изображения: TSMC

По словам чиновника, расширение инвестиций TSMC в США не грозит «американизацией» этой компании. К тарифной политике Трампа, по его мнению, это тоже не имеет отношения. Глобальное расширение производственной сети TSMC просто является частью стратегии развития компании, которая уже имеет предприятия в США и Японии, а также строит предприятие в Германии. К слову, у TSMC есть предприятие в Китае, но о нём западные СМИ почему-то с завидным постоянством забывают. Впрочем, передовые чипы оно всё равно не выпускает.

Тайваньский министр пояснил, что в США компания TSMC будет выпускать продукцию преимущественно для американских клиентов, в Японии для японских, а предприятия компании на Тайване будут открыты для заказов из прочих стран. Масштабы инвестиций и степень развития инфраструктуры поставщиков не позволяет рассчитывать, что в долгосрочной перспективе все производители переедут с Тайваня, по его словам.