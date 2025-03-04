У Илона Маска находятся недоброжелатели по обе стороны океана.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) усилением своей политической активности нажил себе немало противников не только в США, но и в Европе, и доказательством тому может служить инцидент, описываемый ресурсом Electrek по данным французских СМИ. На этой неделе площадка с готовыми к продаже электромобилями Tesla в Тулузе была охвачена пожаром. Огнеборцы прибыли на место происшествия примерно в четыре утра и констатировали полное уничтожение огнём восьми электромобилей и сильные повреждения ещё у четырёх.

Источник изображения: Electrek

Ущерб от пожара оценивается в 700 000 евро. Сгоревшие машины никому из частных лиц не принадлежали и были подготовлены компанией Tesla к реализации. Следователи обнаружили в заборе, ограждающем место происшествия, прореху, через которую потенциальные поджигатели могли проникнуть на площадку с хранящимися электромобилями. Во французском сегменте интернета присутствуют инструкции, призывающие идейных противников капитализма осуществлять поджоги имущества компании Илона Маска.

Впрочем, продукция Tesla в этом случае наверняка была застрахована, и с учётом снижения спроса на электромобили этой марки поджигатели в какой-то мере облегчили для автопроизводителя задачу избавления от складских запасов без существенных финансовых потерь. Поджигателям грозит уголовная ответственность, но фактического ущерба компании они причинить не могли, разве что у страховщиков могут возникнуть к ним справедливые претензии.