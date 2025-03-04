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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC инвестирует в США ещё $100 млрд, построив новые предприятия
Доброе слово и пистолет сделали своё.

Судя по слухам, власти США склоняли тайваньскую TSMC к той или иной форме помощи конкурирующему производителю чипов Intel, но агентство Bloomberg накануне рассказало, что глава первой из компаний Си-Си Вэй (C.C. Wei) во время своего визита в Белый дом заявил о намерениях TSMC увеличить инвестиции в американские проекты ещё на $100 млрд, не считая тех $65 млрд, которые уже были связаны со строительством трёх предприятий в Аризоне по обработке кремниевых пластин.

Источник изображения: TSMC

Как стало известно на этой неделе, TSMC вложит средства в строительство ещё двух предприятий в США, которые будут специализироваться на передовых методах упаковки чипов. Это логично, поскольку обрабатываемым в США кремниевым пластинам пришлось бы отправляться на Тайвань для упаковки и тестирования, и говорить о замкнутом цикле обработки на территории США не приходилось. По словам Вэя, при поддержке Трампа компания TSMC сосредоточится в США на производстве чипов для сегмента ИИ, а также смартфонов. Реализация указанных проектов создаст тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

NVIDIA поспешила заявить, что будет полагаться на предприятия TSMC в США для формирования цепочек поставок на территории страны. Дополнительные инвестиции TSMC на территории США потребуют согласования с властями Тайваня, особенно с учётом неизбежности экспорта передовых технологий. Дональд Трамп поспешил заявить, что производство чипов компанией TSMC на территории США лишит её необходимости платить таможенные пошлины.

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) также поприветствовала решение Трампа и добавила, что её компания также работает с TSMC в качестве одного из крупнейших клиентов уже функционирующего в Аризоне первого предприятия тайваньского контрактного производителя чипов. До конца этого года TSMC начнёт выпускать в США для AMD самые производительные продукты, как дала понять Лиза Су.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #тайвань #дональд трамп #аризона
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