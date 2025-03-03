Возможности съёмки на Ulefone Armor 28 Ultra были протестированы

Состоялся официальный дебют смартфонов серии Ulefone Armor 28 Ultra, в состав которой вошли аппараты Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal. Эти устройства призваны поднять на новый уровень возможности защищённых смартфонов. Работая на процессоре Dimensity 9300+, аппараты отличаются высоким уровнем производительности и сочетанием наиболее продвинутых камер, когда-либо входивших в состав защищённых мобильных устройств. Версия Armor 28 Ultra Thermal идёт даже дальше благодаря наличию тепловизионной камеры с разрешением 640 x 512. Этот показатель является самым высоким для смартфонов с тепловизорами в составе.Начало продаж данных моделей запланировано на 17 марта. Серия сочетает в себе передовое оборудование и интеллектуальное программное обеспечение для обеспечения профессиональных возможностей обработки изображений. Хотя официальная цена пока не названа, впечатляющие характеристики уже вызывают большой интерес к этим предложениям.Тестовое видео с основной камеры Armor 28 Ultra:Система обработки изображений Armor 28 Ultra может быть названа революционной, предлагая функциональность на уровне настоящих фотоаппаратов. В её основе лежит основная камера с разрешением 50 Мп, работающая на 1-дюймовом датчике Sony IMX989. Он обычно применяется в профессиональных камерах высокого класса, отвечая за исключительный захват света, результатом чего становятся потрясающая детализация, яркие цвета и превосходная производительность при слабом освещении.Одной из сильных сторон основной камеры является её способность записывать видео формата 8K. Это позволяет пользователям снимать видео кинематографического качества с исключительной точностью цветопередачи и сохранением мелких деталей. В результате Armor 28 Ultra становится идеальным инструментом для создателей контента, искателей приключений и профессионалов в разных сферах деятельности, которым требуется лучшее в мобильной видеосъёмке.Видеозапись на Armor 28 Ultra 8K:Камера ночного видения 64 Мп создана для работы в полной темноте, используя четыре инфракрасных светодиода (вдвое больше, чем в предыдущих моделях) и усовершенствованный программный алгоритм NightElf 3.0. Такое сочетание обеспечивает исключительную чёткость и сохранение деталей даже в условиях нулевого окружающего освещения. Исследуете ли вы пещеры, наблюдаете за дикой природой ночью или проводите поисково-спасательные операции, Armor 28 Ultra с высокой точностью запечатлеет каждую деталь.Сверхширокоугольный объектив 50 Мп с датчиком Samsung JN1 обеспечивают поле зрения 117°, что позволяет снимать обширные ландшафты и групповые снимки с минимальными искажениями и размытостью краёв. Этот же объектив поддерживает макросъёмку, позволяя приблизиться к объекту и увидеть сложные детали, незаметные невооружённым глазом. Система автофокусировки означает, что даже самые мелкие детали будут запечатлены с предельной точностью.Передняя камера с разрешением 50 Мп гарантирует, что ваши селфи, видеозвонки и видеоблоги будут самого высокого качества. Улучшение с помощью искусственного интеллекта и обработка HDR в реальном времени приводят к тому, что снимки всегда будут безупречными и готовыми для отправки в Instagram и другие соцсети.Ещё Ulefone встроила в состав Armor 28 Ultra специальную кнопку управления камерой. Благодаря функции 2s Snap вы можете мгновенно запечатлеть мимолетные кадры или начать запись видео одним нажатием кнопки.Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal поступят в продажу 17 марта на популярных онлайн-платформах, таких как Amazon и AliExpress. Тогда вы сможете стать владельцем самого мощного защищённого смартфона из когда-либо созданных.Несмотря на премиальные возможности тепловидения на базе искусственного интеллекта, Armor 28 Ultra Thermal может стоить менее $1500. Это делает его доступным вариантом как для профессионалов, так и для энтузиастов.В честь скорого начала продаж Ulefone проводит розыгрыш, где главным призом станет Armor 28 Ultra Thermal. Приняв участие, вы имеете шанс стать обладателем столь продвинутого устройства бесплатно.Видео теста основной камеры Armor 28 Ultra:Видео записи видео Armor 28 Ultra 8K: