Утром деньги, вечером стулья.

Новая публикация на страницах The Wall Street Journal в очередной раз поставила под сомнение эффективность американских санкций против Китая в сфере поставок ускорителей вычислений, которые вводятся поэтапно с осени 2022 года. Из ассортимента предложений NVIDIA, которые доступны в Китае на легальных основаниях, остались только ускорители H20. Их местные компании и учреждения закупают в избыточных количествах, опасаясь очередного усугубления санкций.

Источник изображения: NVIDIA

Если же обратиться к «серому рынку», то на нём в КНР можно приобрести готовые серверные системы на основе запрещённых к ввозу в Китай ускорителей NVIDIA, которые попадают в Поднебесную через третьи страны, но неизбежно лишаются технической поддержки поставщиков. За время существования экспортных ограничений в этой сфере в Китае успела вырасти целая сеть посредников, которые помогают китайским компаниям приобрести необходимое серверное оборудование в обход санкций США.

Кто-то оформляет документы, кто-то проводит международные платежи, третьи компании занимаются логистикой. В Китае сейчас можно купить даже серверные системы на основе новейших ускорителей поколения Blackwell, хотя их официальные поставки запрещены. Просто придётся переплатить по сравнению с легальным рынком за пределами Китая. Сроки ожидания поставок при этом вполне приемлемые. В случае с решениями поколения Hopper ряд товарных позиций буквально доступен из наличия. Партию из сотни серверов китайские посредники берутся привезти примерно за месяц. В этой сфере оборачиваются миллионные суммы в долларах США. Проверки конечного использования оборудования, которые NVIDIA и её партнёры пытаются время от времени устраивать, ушлые китайские дельцы также помогают пройти при помощи подлога документов и идентификационных данных оборудования.