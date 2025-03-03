В ближайшие пять лет.

Как отмечает Reuters, китайская компания Honor, унаследовавшая бизнес по производству Android-смартфонов от Huawei, обещает в ближайшие пять лет выделить $10 млрд на создание устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Компания готовится к выходу на IPO, и подобные заявления призваны вселить в умы инвесторов уверенность в наличии у производителя смартфонов адекватных рыночных перспектив.

Источник изображения: Honor

Выступая на открытии MWC 2025 в Барселоне, генеральный директор Honor Джеймс Ли (James Li) пояснил, что Honor стремится из производителя преимущественно смартфонов превратиться в поставщика широкого спектра устройств с искусственным интеллектом, включая ПК, планшеты и носимую электронику.

Реструктуризацию, которая приблизила её к выходу на IPO, компания завершила в декабре прошлого года. Когда она собирается вывести свои акции на фондовый рынок, не уточняется. По данным IDC, в прошлом году Honor довольствовалась на китайском рынке смартфонов четвёртым местом с долей 14,9 %. Власти Шэньчжэня, где находится штаб-квартира Honor, поддерживают компанию субсидиями и налоговыми льготами. Возвращение некогда родственной Huawei на рынок смартфонов в Китае усложнило конкурентную обстановку, поэтому Honor пытается делать ставку на развитие функций искусственного интеллекта.