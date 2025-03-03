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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По указу Трампа в США будет создан национальный криптовалютный резерв
В него будут попадать популярные криптовалюты.

По данным CNBC, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) не стал дожидаться намеченного на пятницу криптовалютного саммита в Белом доме, и со страниц своей социальной сети Truth Social заявил, что своим указом поручил создать рабочую группу, главной задачей которой станет формирование национального криптовалютного резерва США.

Источник изображения: Unsplash, Thought Catalog

В него будут поступать различные популярные криптовалюты, включая биткоин, Ethereum, XRP, Solana и Cardano. «Я добьюсь того, чтобы США стали криптовалютной столицей мира», — заявил Трамп. Подобные новости вызвали рост котировок перечисленных криптовалют на величину от 13 до 60 %. Впервые власти США признаются, что готовы не просто накапливать полученную путём конфискации на законных основаниях криптовалюту, но и целенаправленно её приобретать. Подобное рвение со стороны государства принять участие в обороте криптовалюты смущает некоторых экспертов, которые помнят о первоначальном предназначении децентрализованных цифровых активов. Инвесторов также настораживает отсутствие гарантий стабильности политики властей США в этой сфере. Есть опасения по поводу того, что преемник Трампа на посту президента страны может распродать накопленные криптовалютные активы.

#сша #криптовалюты #дональд трамп #дональд трамп и криптовалютный рынок
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