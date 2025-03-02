Партнёрам компании это позволит больше заработать на их продаже.

Видеокарты Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, как известно, начнут поступать в продажу 6 марта, и созданная на этапе формального анонса неопределённость должна быть, по замыслу AMD, компенсирована хорошей доступностью и широким ассортиментом предложений в большинстве стран мира, где эта продукция предлагается, в день старта продаж. По крайней мере, на такие заявления представителей AMD ссылается ресурс PCguide.

Источник изображения: AMD

Отвечающий за управление продуктами директор AMD Скотт Ольщевски (Scott Olschewsky), как отмечает источник, во время брифинга для прессы пояснил, что компания серьёзно поработала со своими партнёрами над обеспечением доступности видеокарт новой серии в магазинах на всех географических рынках. При этом AMD было принято решение воздержаться от распространения видеокарт эталонного дизайна данного поколения. По сути, все видеокарты Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 будут иметь дизайн, разработанный партнёрами AMD.